Nuevo look de La Roca generó sorpresa y divertidas reacciones por el tráiler de Moana

El actor Dwayne Johnson, más conocido como ‘La Roca’, finalmente ha revelado su nuevo look con pelo como Maui en el nuevo tráiler de ‘Moana’ , la película de acción en vivo que prepara Disney para su estreno en cines y que será una adaptación de su versión animada.

Esta nueva revelación confirma el vestuario que vimos en las primeras imágenes filtradas del rodaje de la película, en donde La Roca lucía el famoso atuendo de Maui, compuesto por diferentes hojas de árboles, un collar de caracoles y su mítica arma de gancho, que funciona como un anzuelo mágico que le dieron los dioses, además de sus clásicos tatuajes.

Este nuevo vistazo al personaje del actor y luchador profesional generó sorpresa entre algunos fans, tanto de su carrera como de la película de Disney.

Así se ve Dwayne Johnson ‘La Roca’ como Maui en la nueva película de Moana 2026.|(ESPECIAL/Disney)

En X (Twitter), comenzaron a publicarse divertidas reacciones sobre su look, así como comparaciones del proyecto con la animación estrenada en 2016.

Un usuario se quejó de cómo trataron el vestuario de Maui, a pesar de que Dwayne era el indicado para el papel, pues él fue quien prestó su voz para el dios que ayuda a Moana a cumplir su misión: “Esperaba más de parte de La Roca, ya que hizo un buen trabajo en el doblaje. Es como ver un pollo hervido sin sal”.

Otros usuarios señalaron la falta de entusiasmo por parte del actor estadounidense para la energía de Maui. Una usuaria escribió: “A La Roca no lo veo interpretándolo con ganas y eso que debería de estar feliz, ya que la voz la hace él; el de la animada es más burlón y sarcástico”.

Otros más señalaron directamente su peinado: “A La Roca se le ve sumamente falsa su peluca”, “La Roca con pelo largo es una de las cosas más incómodas y graciosas que he visto en la vida”, “¿Por qué todavía veo calvo a La Roca? Jajaja, así tenga película”, y “¿Quién carajos permitió que La Roca se viera así? De por sí se ve ridículo, y en el póster más…”.

No obstante, también hubo quienes aplaudieron a los actores por dar lo mejor en su personificación en el live-action de ‘Moana’, ya que se trata de un proyecto ambicioso por el gran éxito que tuvo la animación, con una recaudación de más de 643 mil millones de pesos, según cifras de Box Office Mojo.

¿Quiénes son los actores de la película ‘Moana’ en la vida real?

Además de Dwayne Johnson como Maui, la película de ‘Moana’ cuenta con un reparto de talentosos actores:

Frankie Adams es Sina.

es Sina. Catherine Laga’aia es Moana.

es Moana. John Tui es el Jefe Tui

es el Jefe Tui Rene Owen es la Abuela Tala.

¿Cuándo se estrena la película ‘Moana’ en acción real en cines de México?

La fecha de estreno para la película de ‘Moana’ en acción real está programada para el próximo 10 de julio de 2026 en cines de México, según confirmó Disney.