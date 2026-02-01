Revelan nuevas imágenes de “El diablo viste a la moda 2”: nuevo tráiler, elenco confirmado y fecha de estreno

Tras meses de espera, se lanzó se lanzó este sábado 1 de febrero un nuevo tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2” mostrando adelantos inéditos de la película que marca el regreso de personajes emblemáticos del filme original de 2006. La secuela, que llega casi dos décadas después, es uno de los estrenos más anticipados del año y promete ampliar la historia de Runway.

Pese a que el tráiler dura 30 segundos y se vio el regreso de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel, de igual modo, se reveló que las imágenes completas serán reveladas esta noche mediante las plataformas oficiales de 20th Century Studios y Disney. Además, se indicó que la cinta llegará a todos los cines el próximo 1 de mayo de 2026.