Si detienes “El Diablo Viste a la Moda” en ESTE minuto, podrás ver la icónica aparición de Valentino Garavani, diseñador que HOY murió a los 93 años

Este 19 de enero el mundo de la alta costura perdió a uno de sus figuras más legendarias del siglo XX. Se trata de Valentino Garavani , quien dejó un imperio de moda y belleza a su nombre. Hoy recordamos una de sus apariciones más emblemáticas en el cine: la participación que tuvo en "El Diablo Viste a la Moda".

La vez que Valentino Garavani actuó con Meryl Streep en "El Diablo Viste a la Moda"

Aunque es una película centrada en la altísima exigencia de la industria de la moda, Valentino Garavani es el único gran diseñador de alta costura que aparece en el metraje. Él tiene un cameo muy significativo.

A Valentino lo puedes ver cuando la cinta llega a una hora con 18 minutos y 45 segundos, aproximadamente. La aparición del diseñador toma solamente alrededor de 30 segundos.

Cuando "Andy" acompaña a "Miranda Priestly" a París, acuden juntas a un desfile de Valentino para el Fashion Week y se encuentran con el fundador de la marca. Garavani saluda con mucho gusto a la editora en jefe de "Runway" y le pregunta si le gustó su colección. Mientras tanto, "Miranda" le presenta a "la nueva Emily".

Aunque se trata de un cameo, resulta significativo porque casi en ningún otro momento vemos a "Miranda" dirigirse a alguien con la admiración que muestra a Valentino; el diseñador también parece respetarla mucho, pues se saludan con doble beso en la mejilla y luego le besa la mano.

