Nuevo tráiler de “La Odisea” sacude al cine con la épica visión de Christopher Nolan

El cineasta británico Christopher Nolan de la mano de Universal Pictures lanzaron este 22 de diciembre el primer tráiler de “La Odisea” , la nueva y ambiciosa producción inspirada en el poema épico atribuido a Homero. El avance de 1.48 seg ofrece un primer vistazo a la magnitud del proyecto que anticipa un viaje marcado por la aventura y la guerra.

Desde la difusión del proyecto, imágenes del detrás de cámaras y la construcción de los personajes han colocado a “La Odisea” como uno de los estrenos más esperados del 2026. Sin revelar tantos detalles clave de la trama, el avance deja claro que la historia de Ulises regresará a la pantalla grande con una visión contemporánea y ambiciosa, manteniendo la esencia del mito original, asimismo, quedó confirmado que "La Odisea" llega en julio del 2026.

Fiel a su estilo y con la revelación de estas imágenes queda claro que Nolan apuesta por una experiencia cinematográfica inmersiva, con una puesta en escena de gran escala y una narrativa que promete profundidad emocional.

Conoce el reparto estelar de La Odisea que eleva las expectativas de este proyecto

Uno de los principales factores que ha elevado la expectativa alrededor de “La Odisea” es su reparto de alto perfil, conformado por figuras reconocidas del cine internacional. La combinación de actores premiados, talentos consolidados más el prestigio de Christopher Nolan como director , el elenco ha sido clave para que esta adaptación sea considerada desde ahora como un evento cinematográfico de gran relevancia.

Entre los nombres más destacados dentro de esta cinta está el de; Tom Holland y Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Elliot Page, entre otros.

¿De qué trata La Odisea?

El clásico de La Odisea narra el viaje de Ulises para regresar a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando dioses, criaturas mitológicas y pruebas que lo ponen a prueba. En esta nueva adaptación, Christopher Nolan propone una lectura más realista y oscura del mito, lo que podría marcar un nuevo referente en el cine épico.