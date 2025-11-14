Así lucen Tom Holland y Anne Hathaway en “La Odisea”, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan

La nueva cinta de Christopher Nolan ha causado mucha expectativa entre los cinéfilos, y si eres de los que se preguntaban cómo lucirán ciertos personajes, el director ha revelado unas imágenes inéditas de Tom Holland y Anne Hathaway en la nueva adaptación de La Odisea. A continuación te dejamos las imágenes oficiales que muestran a Telémaco y a Penélope en una reinterpretación visual que respeta la mitología, pero con el sello realista y épico del director.

Tenemos el PRIMER VISTAZO de Anne Hathaway y Tom Holland en THE ODYSSEY, la nueva película del director Christopher Nolan 🎬 pic.twitter.com/W8TnOkpm6V — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) November 14, 2025

Primer vistazo a “La Odisea”: Nolan revela a Tom Holland y Anne Hathaway

Detrás de Hathaway se aprecia a Mia Goth, quien interpretará a Melantio, una de las sirvientas del palacio cuya lealtad en el mito resulta bastante ambigua. Ese detalle, aunque pequeño, ya insinúa el tipo de tensión dramática que Nolan explorará dentro de su versión.

El enfoque de Nolan: un Odiseo “complicado”, humano y estratégico

El director ha sido cuidadoso con los detalles, pero adelantó algo clave: su interés por mostrar las múltiples facetas de Odiseo. Estamos en una época en la que se busca representar a los personajes más allá de los héroes y este filme no será la excepción. Así que nos podemos preparar para no solo el guerrero que todos conocen, sino el estratega, el sobreviviente y el hombre que anhela volver con los suyos tras años de batallas, criaturas mitológicas y pruebas imposibles.

Nolan incluso citó la traducción de Emily Wilson, famosa por ser la primera hecha por una mujer al inglés, destacando su frase inicial: “Háblame de un hombre complicado”. Esa visión de la del héroe ingenioso pero moralmente ambiguo es la que lo motivó a acercarse al texto clásico desde un ángulo más humano y emocional.

Un reparto de lujo y un estreno que ya genera expectativa

Además de Holland, Hathaway y Goth, se confirmó que la película está liderada por Matt Damon, quien encabeza un reparto que apunta a ser uno de los más potentes e impresionantes del año.

Con estos nuevos detalles que se revelaron, los fans están más emocionados que nunca. Si quieres ver la película, tendrás que esperar un poco más, pues llegará a cines el 17 de julio de 2026.

También te puede interesar: ¿Qué pasó con el hombre que atacó a Ariana Grande? La sentencia que podría recibir ya está sobre la mesa

