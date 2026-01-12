El K-Pop le ganó al anime: TODAS las ocasiones que K-Pop Demon Hunters le ha GANADO a Demon Slayer Kimetsu No Yaiba en la temporada de premios

La temporada de premios a lo mejor del cine ha puesto a los fanáticos a la expectativa con las películas preferidas del momento: K-Pop Demon Hunters y Demon Slayer Kimetsu No Yaiba; sin embargo, la primera se ha posicionado como la ganadora en dos ocasiones, lo cual la hace la favorita para tener la victoria en los premios Oscar.

K-Pop Demon Hunters lidera en los Critics Choice Awards 2026

Los Critics' Choice Movie Awards se llevaron a cabo el pasado 4 de enero y con ello se estrenó la tan esperada temporada de premios, por lo que fanáticos del cine estaban a la espera de las premiaciones de sus películas favoritas.

Sin embargo, todos quedaron sorprendidos al saber que Demon Slayer: Infinity Castle no estuvo nominada y la película K-Pop Demon Hunters sí, entrando en las categorías de "Mejor canción original" por el tema "Golden" y "Mejor película animada", donde compitió contra Elio, Zootopia 2, En sueños, Arco y Amélie et la métaphysique des tubes.

Cabe destacar que en ambas categorías, la película "Las guerreras del K-Pop" se coronó como la ganadora, lo que le abrió camino para conseguir más galardones.

K-Pop Demon Hunters contra Demon Slayer Kimetsu No Yaiba en los Golden Globes 2026

El día de ayer, se llevaron a cabo los aclamados Golden Globes 2026 y todas las miradas estuvieron en la transmisión y ganadores . En esta premiación al cine, K-Pop Demon Hunter y Demon Slayer: Infinity Castle, estuvieron nominadas en la misma categoría: "Mejor película de animación", siendo ganadora la primera.

El K-Pop le ganó al anime; aunque muchos fanáticos del cine querían que ganara Demon Slayer Kimetsu No Yaiba, han compartido que el resultado es bueno, ya que K-Pop Demon Hunter se ha posicionado como la favorita de muchos.

K-Pop Demon Hunters se pociciona como la favorita para ganar en los Premios Oscar

Tras el innegable éxito de la película favorita del momento, "K-Pop Demon Hunters" en los Critics' Choice Movie Awards y en los Golden Globes, la cinta animada se ha posicionado como una de las posibles ganadoras en los Premios Oscar (Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Hace un par de días se dio a conocer un listado con los semifinalistas en la categoría "Mejor canción original" en los Oscar, y K-Pop Demon Hunters se encuentra en ella, compitiendo con el tema "Golden". Sin embargo, falta aguardar por el listado de finalistas y se espera que también esté nominada a "Mejor película animada".