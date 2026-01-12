inklusion logo Sitio accesible
Golden Globes 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los ganadores HOY domingo 11 de enero; gala online y por internet en México, Estados Unidos y Latinoamérica ¿Triunfará Guillermo del Toro?

Sigue minuto a minuto los Golden Globes 2026 con Azteca 7. No te pierdas nada de la alfombra roja ni los premios de la prensa extranjera en Hollywood.

golden globes 2026 en vivo gratis
|Crédito: Getty Images
Escrito por:  Samantha Guzmán

Los Golden Globes 2026 llegan a su edición número 83 con grandes contendientes en el ámbito del cine como "Frankenstein", "Valor sentimental" y "Una batalla tras otra"; en televisión destacan nombres de producciones como "Adolescence" y "The Pitt". Descubre con Azteca 7 quiénes se llevan cada presea, todo lo que pase en la alfombra roja y cada detalle de la ceremonia. ¿Escucharemos un discurso de agradecimiento de Guillermo del Toro ? Descúbrelo con nosotros aquí.

