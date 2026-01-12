Golden Globes 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los ganadores HOY domingo 11 de enero; gala online y por internet en México, Estados Unidos y Latinoamérica ¿Triunfará Guillermo del Toro?

Los Golden Globes 2026 llegan a su edición número 83 con grandes contendientes en el ámbito del cine como "Frankenstein", "Valor sentimental" y "Una batalla tras otra"; en televisión destacan nombres de producciones como "Adolescence" y "The Pitt". Descubre con Azteca 7 quiénes se llevan cada presea, todo lo que pase en la alfombra roja y cada detalle de la ceremonia. ¿Escucharemos un discurso de agradecimiento de Guillermo del Toro ? Descúbrelo con nosotros aquí.

