Los 35 filmes elegibles al Oscar 2026 a Mejor Película Animada: sorpresas, favoritas y grandes ausentes

Es un hecho, todos queremos conocer las películas favoritas rumbo al Oscar a Mejor Película Animada 2026. La Academia, consciente de eso, acaba de revelar la lista que contiene los 35 títulos que podrían convertirse en los nominados. Este año podemos ver una de las listas más diversas y arriesgadas en la animación contemporánea.

Comienza la carrera a los Oscar 2026

Entre las candidatas más sólidas se encuentran filmes que no solo movieron las emociones de los fans, sino que además sonaron en todo el mundo como grandes éxitos, como lo fue en el caso de KPop Demon Hunters, Demon Slayer: El Castillo Infinito y más. Varias de ellas han dominado conversación, críticas y expectativas durante toda la temporada.

Pero eso no es todo, porque la lista también presenta los elegibles internacionales, los cuales demuestran la enorme variedad de propuestas globales. Aquí entran verdaderas joyas que quizá no han recibido tanta atención mediática, pero sí por parte de la crítica especializada:

Lista completa de películas elegibles al Oscar a Mejor Película Animada 2026

All Operators Are Currently Unavailable Arco The Bad Guys 2 Black Butterflies Boys Go to Jupiter Chainsaw Man La película ChaO Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing David Demon Slayer: El castillo infinito Dog Man Dog of God Dragon Heart Elio Endless Cookie Fixed Gabby’s Dollhouse: The Movie In your dreams Kpop Demon Hunters The Legend of Hei 2 Light of the World Little Amélie or the Character of Rain Lost in Starlight A Magnificent Life Mahavatar Narsimha Night of the Zoopocalypse Olivia & las Nubes 100 Meters Out of the Nest Scarlet Slide The SpongeBob Movie: Search for SquarePants Stitch Head The Twits Zootopia 2

Si encontraste tu favorita, solo queda rezar para que entre dentro de las nominadas oficiales de La Academia a la categoría de Mejor Película Animada para el Oscar 2026.

