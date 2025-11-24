inklusion logo Sitio accesible
Los 35 filmes elegibles al Oscar 2026 a Mejor Película Animada: sorpresas, favoritas y grandes ausentes

La Academia por fin liberó la lista completa de cintas animadas que competirán por un lugar en los Oscar 2026… Aquí te contamos quiénes llegan con todo.

Oscar 2026

Escrito por:  Matías Mena

Es un hecho, todos queremos conocer las películas favoritas rumbo al Oscar a Mejor Película Animada 2026. La Academia, consciente de eso, acaba de revelar la lista que contiene los 35 títulos que podrían convertirse en los nominados. Este año podemos ver una de las listas más diversas y arriesgadas en la animación contemporánea.

Comienza la carrera a los Oscar 2026

Entre las candidatas más sólidas se encuentran filmes que no solo movieron las emociones de los fans, sino que además sonaron en todo el mundo como grandes éxitos, como lo fue en el caso de KPop Demon Hunters, Demon Slayer: El Castillo Infinito y más. Varias de ellas han dominado conversación, críticas y expectativas durante toda la temporada.

Pero eso no es todo, porque la lista también presenta los elegibles internacionales, los cuales demuestran la enorme variedad de propuestas globales. Aquí entran verdaderas joyas que quizá no han recibido tanta atención mediática, pero sí por parte de la crítica especializada:

Lista completa de películas elegibles al Oscar a Mejor Película Animada 2026

  1. All Operators Are Currently Unavailable
  2. Arco
  3. The Bad Guys 2
  4. Black Butterflies
  5. Boys Go to Jupiter
  6. Chainsaw Man La película
  7. ChaO
  8. Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing
  9. David
  10. Demon Slayer: El castillo infinito
  11. Dog Man
  12. Dog of God
  13. Dragon Heart
  14. Elio
  15. Endless Cookie
  16. Fixed
  17. Gabby’s Dollhouse: The Movie
  18. In your dreams
  19. Kpop Demon Hunters
  20. The Legend of Hei 2
  21. Light of the World
  22. Little Amélie or the Character of Rain
  23. Lost in Starlight
  24. A Magnificent Life
  25. Mahavatar Narsimha
  26. Night of the Zoopocalypse
  27. Olivia & las Nubes
  28. 100 Meters
  29. Out of the Nest
  30. Scarlet
  31. Slide
  32. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
  33. Stitch Head
  34. The Twits
  35. Zootopia 2

Si encontraste tu favorita, solo queda rezar para que entre dentro de las nominadas oficiales de La Academia a la categoría de Mejor Película Animada para el Oscar 2026.

