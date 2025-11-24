Los animes más esperados de 2026: fechas, estrenos y regresos que harán historia
El 2026 será una locura para todos los fans del anime. Estrenos, regresos épicos y finales muy esperados. Te contamos todo para que no se te pase nada.
El 2026 viene acercándose a toda velocidad y, si amas el anime, esa es una de las cosas que más te deben emocionar, pues el año que viene está cargado de estrenos, premieres y mucho más. Es por eso que traemos para ti la lista completa de todo lo que se ha revelado para los animes 2026.
Los animes confirmados para enero 2026: un arranque histórico
Entre lo ya confirmado, tenemos una mezcla explosiva de viejas favoritas de los fans y proyectos completamente nuevos que podrían convertirse en los próximos gigantes del anime. Te los dejamos todos a continuación para que los tengas en la mira.
Estrenos enero 2026
A principio de año los fans tienen la agenda llena, pues llegan nuevas temporadas y nuevas historias que prometen emocionar a la audiencia.
- Oshi no Ko – Temporada 3
- Fate/Strange Fake — Premiere
- Jujutsu Kaisen – Temporada 3
- Fire Force – Final Season
- Frieren – Temporada 2
- Trigun: Stargaze — Premiere
- Hell’s Paradise – Temporada 2
- Vigilantes – Temporada 2 (spin-off del universo My Hero Academia)
- Sentenced to be a Hero — Premiere
Estrenos primavera 2026
La primavera tampoco se queda corta, pues tres títulos clave ya tienen ventana confirmada para esta temporada:
- Dorohedoro – Temporada 2
- Wistoria: Wand and Sword – Temporada 2
- Daemons of the Shadow Realm — Premiere
Más estrenos de animes para 2026
Hay varios animes confirmados para el 2026, pero que aún no revelan fecha exacta o temporada de estreno:
- Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity
- Mushoku Tensei – Temporada 3
- Black Clover – Temporada 2
- Steel Ball Run — Premiere
- Witch Hat Atelier — Premiere
- Re:Zero – Temporada 4
- Tokyo Revengers – Temporada 4
Después de un año lleno de estrenos de series y películas tan impresionantes que han batido récords, es de esperarse que el 2026 intente superarlo. Con secuelas esperadas y nuevas historias, es muy probable que pronto podríamos conocer a los nuevos fenómenos globales.
¿Cuál es el estreno que más estás esperando?
