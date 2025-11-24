Los animes más esperados de 2026: fechas, estrenos y regresos que harán historia

El 2026 viene acercándose a toda velocidad y, si amas el anime, esa es una de las cosas que más te deben emocionar, pues el año que viene está cargado de estrenos, premieres y mucho más. Es por eso que traemos para ti la lista completa de todo lo que se ha revelado para los animes 2026.

Los animes confirmados para enero 2026: un arranque histórico

Entre lo ya confirmado, tenemos una mezcla explosiva de viejas favoritas de los fans y proyectos completamente nuevos que podrían convertirse en los próximos gigantes del anime. Te los dejamos todos a continuación para que los tengas en la mira.

Estrenos enero 2026

A principio de año los fans tienen la agenda llena, pues llegan nuevas temporadas y nuevas historias que prometen emocionar a la audiencia.



Oshi no Ko – Temporada 3

– Temporada 3 Fate/Strange Fake — Premiere

— Premiere Jujutsu Kaisen – Temporada 3

– Temporada 3 Fire Force – Final Season

– Final Season Frieren – Temporada 2

– Temporada 2 Trigun: Stargaze — Premiere

— Premiere Hell’s Paradise – Temporada 2

– Temporada 2 Vigilantes – Temporada 2 (spin-off del universo My Hero Academia)

Temporada 2 (spin-off del universo My Hero Academia) Sentenced to be a Hero — Premiere

Estrenos primavera 2026

La primavera tampoco se queda corta, pues tres títulos clave ya tienen ventana confirmada para esta temporada:



Dorohedoro – Temporada 2

– Temporada 2 Wistoria: Wand and Sword – Temporada 2

– Temporada 2 Daemons of the Shadow Realm — Premiere

Más estrenos de animes para 2026

Hay varios animes confirmados para el 2026, pero que aún no revelan fecha exacta o temporada de estreno:



Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity

The Calamity Mushoku Tensei – Temporada 3

– Temporada 3 Black Clover – Temporada 2

– Temporada 2 Steel Ball Run — Premiere

— Premiere Witch Hat Atelier — Premiere

— Premiere Re:Zero – Temporada 4

– Temporada 4 Tokyo Revengers – Temporada 4

Después de un año lleno de estrenos de series y películas tan impresionantes que han batido récords, es de esperarse que el 2026 intente superarlo. Con secuelas esperadas y nuevas historias, es muy probable que pronto podríamos conocer a los nuevos fenómenos globales.

¿Cuál es el estreno que más estás esperando?

