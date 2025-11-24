inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Planeta Anime
Nota

Los animes más esperados de 2026: fechas, estrenos y regresos que harán historia

El 2026 será una locura para todos los fans del anime. Estrenos, regresos épicos y finales muy esperados. Te contamos todo para que no se te pase nada.

Animes 2026 lista completa de estrenos, nuevas temporadas y fechas confirmadas
Crédito: Toei Animation
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Planeta Anime
Compartir
  •   Copiar enlace

El 2026 viene acercándose a toda velocidad y, si amas el anime, esa es una de las cosas que más te deben emocionar, pues el año que viene está cargado de estrenos, premieres y mucho más. Es por eso que traemos para ti la lista completa de todo lo que se ha revelado para los animes 2026.

Los animes confirmados para enero 2026: un arranque histórico

Entre lo ya confirmado, tenemos una mezcla explosiva de viejas favoritas de los fans y proyectos completamente nuevos que podrían convertirse en los próximos gigantes del anime. Te los dejamos todos a continuación para que los tengas en la mira.

Estrenos enero 2026

A principio de año los fans tienen la agenda llena, pues llegan nuevas temporadas y nuevas historias que prometen emocionar a la audiencia.

  • Oshi no Ko – Temporada 3
  • Fate/Strange Fake — Premiere
  • Jujutsu Kaisen – Temporada 3
  • Fire Force – Final Season
  • Frieren – Temporada 2
  • Trigun: Stargaze — Premiere
  • Hell’s Paradise – Temporada 2
  • Vigilantes – Temporada 2 (spin-off del universo My Hero Academia)
  • Sentenced to be a Hero — Premiere

Estrenos primavera 2026

La primavera tampoco se queda corta, pues tres títulos clave ya tienen ventana confirmada para esta temporada:

  • Dorohedoro – Temporada 2
  • Wistoria: Wand and Sword – Temporada 2
  • Daemons of the Shadow Realm — Premiere

Más estrenos de animes para 2026

Hay varios animes confirmados para el 2026, pero que aún no revelan fecha exacta o temporada de estreno:

  • Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity
  • Mushoku Tensei – Temporada 3
  • Black Clover – Temporada 2
  • Steel Ball Run — Premiere
  • Witch Hat Atelier — Premiere
  • Re:Zero – Temporada 4
  • Tokyo Revengers – Temporada 4

Después de un año lleno de estrenos de series y películas tan impresionantes que han batido récords, es de esperarse que el 2026 intente superarlo. Con secuelas esperadas y nuevas historias, es muy probable que pronto podríamos conocer a los nuevos fenómenos globales.

¿Cuál es el estreno que más estás esperando?

También te puede interesar: ¡El Vans Warped Tour llega a México! Fechas, sede y todo lo que debes saber del festival más icónico del punk

Anime
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
Galerías y Notas Azteca 7
×
×