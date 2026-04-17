10 emocionantes películas para ver GRATIS ideales para este fin de semana de abril 2026

Llega el fin de semana y sabes que nadie te consiente más que Azteca 7 con las películas gratis más emocionantes y divertidas para disfrutar en tu casa. Así que llegó el momento de preparar tu botana, ponerte cómodo y disfrutar de lo mejor del cine en tu televisión.

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Películas GRATIS en Ateca 7: sábado 18 de abril de 2026

El sábado llegan las mejores películas cargadas de acción y adrenalina a tu televisor:

1. Película: El Rey Escorpión 3: Batalla por la redención - 12:30 pm

El guerrero Mathayus lucha por recuperar el poder tras perderlo todo, incluido su reino y su reina. Para recuperar su gloria, debe defender al rey Ramusan de un tirano, Talus, y su ejército de guerreros fantasma.

2. Película: Halcón - 2:45 pm

Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) es un camionero que lo único que desea en el mundo es poder pasar más tiempo con su hijo, a quien había abandonado doce años atrás. Pero para poder recuperarlo, deberá luchar y llegar a su hijo, que está en una academia militar.

3. Película: El Especialista - 7:00 pm

Ray Quick (Sylvester Stallone), un experto en explosivos y antiguo miembro de la CIA, es contratado por una misteriosa mujer, la cual tiene un único objetivo: acabar con un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era tan solo una niña.

4. Película: Los Indestructibles - 9:15 pm

Un grupo de mercenarios, liderado por Barney Ross (Sylvester Stallone), es contratado para infiltrarse en un país sudamericano y derrocar a su corrupto dictador. La misión será aún más complicada cuando se ven atrapados en una red de mentiras y traición.

|Crédito: Beverly Hills

Películas GRATIS en Ateca 7: domingo 19 de abril de 2026

El domingo podrás disfrutar con toda la familia de las películas más divertidas y emocionantes:

5. Película: Nuestros pobres angelitos - 10:15 am

Unos ladrones intentan robar la casa de un talentoso inventor. Pero un grupo de perros que se dedica a resguardar la seguridad del vecindario llegará a defender la propiedad usando todos los inventos del científico que se encuentren en el camino.

6. Película: La nueva Cenicienta - 12:45 pm

Sam (Hilary Duff) vive bajo la opresión de su malvada madrastra desde que su padre murió. Ella encuentra consuelo intercambiando mensajes con un chico anónimo que le ayuda a sobrellevar su vida y hablar de su sueño de irse a Princeton.

7. Película: Encantada - 3:00 pm

Giselle es una bella princesa de un mágico mundo de cuento de hadas, que por culpa de una malvada bruja termina siendo enviada a la caótica ciudad de Nueva York.

8. Película: Artemis Fowl: El mundo subterráneo - 5:15 pm

Sigue la aventura fantástica de un joven que debe luchar contra una raza oculta de hadas tecnológicamente avanzadas mientras carga el peso de provenir de una familia de grandes mentes criminales.

9. Película: Viaje al centro de la Tierra - 7:15 pm

Trevor Anderson (Brendan Fraser) emprende un largo viaje para buscar a su hermano perdido. Junto a su sobrino y la guía, caerán en una cueva donde descubrirán un impresionante ecosistema prehistórico subterráneo.

10. Película: Crucero en la Jungla - 9:15 pm

La Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) contrata al capitán Frank Wolff (Dwayne Johnson) para que la lleve a navegar por el Amazonas en busca de un árbol mítico con poderes curativos, enfrentando peligros sobrenaturales y villanos en la selva.