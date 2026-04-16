El verdadero tesoro de One Piece: cuánto dinero ha generado la obra de Oda y su fortuna en 2026

Podríamos decir que el verdadero tesoro de One Piece no está escondido en el mar, sino más bien en el enorme impacto económico que ha tenido para su creador. En la obra creada por Eiichiro Oda, ya se ha colado como una de las franquicias más valiosas del mundo, con ingresos aproximados de 30 mil millones de dólares, lo cual significa para su creador una ganancia que supera los cientos de millones de dólares.

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¿Cuánto dinero vale One Piece en 2026?

Si te has quedado impresionado con la cantidad de dinero que vale la franquicia y no lo crees posible, créenos que lo es. One Piece va más allá del exitoso anime que vemos en televisión, pues también genera dinero a través de otros productos como:



Manga

Anime y películas

Videojuegos

Merchandising global

Licencias

Es por eso que el valor de la empresa ronda los 30 mil millones de dólares en su valor total. Su valor es muy similar al que tienen grandes estudios como Marvel, ya que ambos comparten casi el mismo impacto cultural.

La fortuna de Eiichiro Oda gracias a One Piece

Este éxito, obviamente, es sinónimo de ganancias importantes para su creador, las cuales se estiman en 26 millones de dólares al año. En total, su patrimonio ronda los 200 millones de dólares. Todo esto sin contar el valor indirecto de su marca personal. El secreto es, que One Piece se trata de una franquicia que lleva 30 años creciendo y aún no termina. Literalmente, vale millones por lo enorme que es y por los millones de fans que tiene a nivel mundial.

¿En qué capítulo va One Piece?

Para el momento de escrita de esta nota, el anime de One Piece ya rebasa los 1150 episodios en el arco de Elbaph, uno de los más esperados por los fans. Mientras que el manga se encuentra para este momento en el capítulo 1126 del manga, que va en su volumen 11.