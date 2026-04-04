11 películas para ver GRATIS este fin de Semana Santa 2026

Si te vas a quedar en casa este fin de Semana Santa 2026, prepárate porque Azteca 7 tiene preparada una programación especial con películas GRATIS para todos los gustos que llenará tu día de cientos de emociones mientras descansas en la comodidad de tu hogar. Ahora que ya lo sabes, prepárate para disfrutar de lo mejor del cine:

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Películas GRATIS de Semana Santa sábado 4 de abril de 2026

El sábado llegan las mejores películas para disfrutar en Sábado de Gloria.

1. Película: El conde de Montecristo - 11:15 am

Basado en una novela que retrata la traición y la venganza. Edmundo Dantés, un marinero honesto, es encarcelado injustamente el día de su boda por envidia. Tras años de prisión y educarse con el abate Faria, escapa, encuentra un inmenso tesoro y regresa convertido en un conde rico y poderoso.

2. Película: Corazón Valiente - 2:15 pm

Filme protagonizado por Mel Gibson donde da vida a William Wallace, un guerrero escocés que lidera una rebelión contra la tiranía del rey Eduardo I de Inglaterra en el siglo XII para buscar la libertad de Escocia.

3. Película: Apocalypto - 6:00 pm

Película dirigida por Mel Gibson que narra la historia de un joven maya que ha sido capturado por otro pueblo para convertirlo en sacrificio para los dioses. Él hará de todo para intentar regresar con su mujer embarazada y su hijo.

4. Película: La pasión de Cristo - 9:00 pm

Película dirigida por Mel Gibson, que nos cuenta la historia de las últimas doce horas de Jesús de Nazaret. Se enfoca en su sufrimiento, muestra lo duro de la traición de Judas, el juicio ante el Sanedrín y Poncio Pilato y la flagelación.

Películas GRATIS de Semana Santa domingo 5 de abril de 2026

Pero la diversión no para ahí, pues el domingo llega cargado de risas y diversión para toda la familia.

5. Película: Perros Espaciales: Aventura a la Luna - 10:00 am

Los perros Belka y Strelka se embarcan en una nave espacial para emprender un viaje al lado oscuro de la Luna y así descubrir la causa de unos extraños eventos que están teniendo lugar en la Tierra.

6. Película: Ozzy: Rápido y Peludo - 12:00 pm

Ozzy es un simpático y alegre beagle cuya vida se ve alterada cuando sus dueños, al no poder llevarle en un largo viaje, deciden dejarle en lo que piensan que es un idílico balneario canino, el Blue Creek. Pronto, Ozzy descubrirá que el Blue Creek es sólo apariencia y que encierra una cruel cárcel para perros custodiada y vigilada.

7. Película: Angry Birds 2: La Película - 2:00 pm

Red, Chuck, Bomb y el resto de sus amigos con plumas son abordados por un cerdo verde que les pide que se unan para luchar contra una amenaza común. Las aves agresivas de una isla cubierta de hielo planean usar un arma casera para destruir el modo de vida de las aves y los cerdos. El grupo deberá infiltrarse en la isla y detener el dispositivo.

8. Película: HOP: Rebelde sin Pascua - 4:00 pm

Fred no tiene trabajo y todo el mundo lo considera un vago. Un día hiere accidentalmente al Conejito de Pascua; no le queda más remedio que albergarle mientras se recupera.

9. Película: Hotel Transylvania - 6:00 pm

Drácula vive con su hija Mavis en un lujoso hotel creado para proteger a los monstruos de la amenaza de los seres humanos. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se verá interrumpida con la llegada de un humano bastante simpático.

10. Película: Hotel Transylvania 2 - 8:00 pm

Mavis y Johny se van a casar en el Hotel de Drácula, el padre de la novia. Esta será la primera vez que su hotel admitirá huéspedes humanos: la familia del novio. Las cosas están por empeorar con la llegada de Vlad, el gruñón abuelo de Mavis.

11. Película: Hotel Transylvania 3 - 10:00 pm

Drácula se enamora de la misteriosa capitana de un barco durante un crucero en el que toda la familia de monstruos se ha embarcado para disfrutar de unas vacaciones. Pero no todo es lo que parece; pronto Vlad descubrirá que ella es descendiente de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de todos los monstruos.