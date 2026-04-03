Todos los cameos de Super Mario Galaxy: La película (los que viste y los que no)

Super Mario Galaxy: La película ya está en cines y una de las cosas que más ha emocionado y gustado a los fans son los múltiples cameos de personajes de Nintendo que aparecen en la cinta. Y es que aparecen desde figuras icónicas hasta referencias escondidas, convirtiendo la película en un crossover inesperado que expande el universo de Mario como nunca antes. Puede que seas muy bueno y los hayas visto todos, pero también es muy probable que se te haya escapado uno que otro; es por eso que aquí te los traemos todos.

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Estos son todos los cameos que hubo en Super Mario Galaxy: La película

Antes de avanzar, te hacemos una alerta de spoiler; te recomendamos que, si no has visto la película, guardes esta nota para después. Sin más que decir, aquí están todos los cameos:

1. Fox McCloud

Se anunció su cameo desde el póster, pero nunca creímos que este personaje tendría tanta relevancia dentro de la cinta. Aunque por unos segundos, también vemos a su equipo: Falco, Peppy y Slippy.

|Crédito: Nintendo / Ilumination

2. Pikmin

Las pequeñas criaturitas de Pikmin también hacen su aparición en el hangar espacial, causando emoción entre los fans del juego.

|Crédito: Nintendo

3. R.O.B.

El clásico robot de Nintendo, que tiene un pequeño pero muy divertido momento en la película.

|Crédito: Nintendo | Illumination

4. Donkey Kong

Aunque Donkey Kong tuvo una participación importante en la primera entrega, en Super Mario Galaxy: La película solo aparece durante unos breves segundos.

|Crédito: Nintendo | Illumination

5. Princesa Daisy

La princesa Daisy aparece durante una escena postcréditos.

|Crédito: Nintendo

6. Wart

Wart tiene una breve pero interesante participación en la película. En esta secuencia sale acompañado de Birdo y Mouser en un casino de villanos.

|Crédito: Nintendo | Illumination

Versiones alternas y referencias ocultas

La película también juega con algunas versiones distintas de los personajes principales de la trama y algunas referencias para conocedores de la marca:



Dry Bowser: La versión esquelética del villano

Mr. Game & Watch

Baby Mario y Baby Luigi

Ninji, uno de los enemigos clásicos que pocos reconocieron

Honey Queen

Whittle

Ukiki

¿Los viste todos?