Todos los cameos de Super Mario Galaxy: La película (los que viste y los que no)
Sí, ya viste la película de Super Mario Galaxy: La película puede que hayas captado todos los cameos que aparecen en ella… o no. Aquí te los decimos todos.
Super Mario Galaxy: La película ya está en cines y una de las cosas que más ha emocionado y gustado a los fans son los múltiples cameos de personajes de Nintendo que aparecen en la cinta. Y es que aparecen desde figuras icónicas hasta referencias escondidas, convirtiendo la película en un crossover inesperado que expande el universo de Mario como nunca antes. Puede que seas muy bueno y los hayas visto todos, pero también es muy probable que se te haya escapado uno que otro; es por eso que aquí te los traemos todos.
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Estos son todos los cameos que hubo en Super Mario Galaxy: La película
Antes de avanzar, te hacemos una alerta de spoiler; te recomendamos que, si no has visto la película, guardes esta nota para después. Sin más que decir, aquí están todos los cameos:
1. Fox McCloud
Se anunció su cameo desde el póster, pero nunca creímos que este personaje tendría tanta relevancia dentro de la cinta. Aunque por unos segundos, también vemos a su equipo: Falco, Peppy y Slippy.
2. Pikmin
Las pequeñas criaturitas de Pikmin también hacen su aparición en el hangar espacial, causando emoción entre los fans del juego.
3. R.O.B.
El clásico robot de Nintendo, que tiene un pequeño pero muy divertido momento en la película.
4. Donkey Kong
Aunque Donkey Kong tuvo una participación importante en la primera entrega, en Super Mario Galaxy: La película solo aparece durante unos breves segundos.
5. Princesa Daisy
La princesa Daisy aparece durante una escena postcréditos.
6. Wart
Wart tiene una breve pero interesante participación en la película. En esta secuencia sale acompañado de Birdo y Mouser en un casino de villanos.
Versiones alternas y referencias ocultas
La película también juega con algunas versiones distintas de los personajes principales de la trama y algunas referencias para conocedores de la marca:
- Dry Bowser: La versión esquelética del villano
- Mr. Game & Watch
- Baby Mario y Baby Luigi
- Ninji, uno de los enemigos clásicos que pocos reconocieron
- Honey Queen
- Whittle
- Ukiki
¿Los viste todos?