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Películas que puedes ver GRATIS este 21 y 22 de marzo GRATIS en el inicio de primavera ideales para una maratón

¿Listo para un gran fin de semana lleno de películas para toda la familia? ¡Sigue con nosotros esta gran programación!

Películas de Azteca 7

Escrito por: André Gutiérrez

¿Eres fan de las películas tanto como nosotros? No te pierdas la increíble programación que Azteca 7 tiene para ti en este fin de semana de maratones, Azteca y chill, donde podremos ver desde las mejores películas de acción hasta lo mejor en comedia y cine para los más chicos este sábado 21 y domingo 22 de marzo.

¿Qué películas puedes ver GRATIS el fin de semana 21 y 22 de marzo en Azteca 7?

Si has estado al pendiente de nuestra programación, redes sociales o sitio web probablemente ya sabrás que este domingo Super Mario Bros: La Película estará llegando a tu pantalla a través de nuestra señal, pero eso no es todo, pues también habrá grandes clásicos dignos de una maratón.

Estas son TODAS las películas que podrás ver gratis el día sábado 21 de marzo:

Alerta Máxima - 11:30 am
Acompaña a Casey Ryback, un ex marine quien ahora trabaja como cocinero quien lejos de tener un retiro pacífico, debe de entrar en una pelea por el destino de la humanidad.

alerta máxima

Alerta Máxima 2 - 01:45 pm
Ryback se dirige al funeral de su hermano, aunque el tren en el que viajaba se ha visto en problemas al ser secuestrado para usarlo como base de operaciones de ataques contra la humanidad.

Alerta máxima 2

Rescate - 4:15 pm
Tom Mullen sufre el secuestro de su hijo y tras fallar en el pago del rescate, este desencadena una cacería por los criminales.

rescate pelicula azteca 7

El Código del Miedo - 6:45 pm
Luke Wright, quien es un ex-luchador y ex-agente terminará cuidando a una niña quien posee un código con una gran recompensa.

El código del miedo

Justicia Implacable - 8:15 pm

“H”, quien se dedica a transportar grandes cantidades de dinero en un camión blindado sufre la muerte de su hijo tras un ataque y ahora está en búsqueda de venganza.

estreno platinum de justicia implacable azteca 7
|Crédito: Mgm International Television Distribution Inc

Estas son TODAS las películas que podrás ver gratis el día domingo 22 de marzo:

Belleza Negra - 8:15 am
Una chica desarrolla un tierno y fuerte vínculo con una yegua mustang, el cuál se pondrá a prueba tras varios problemas.

belleza negra

Jack y las Habichuelas Mágicas: Un Tiempo Después - 10:30 am
Jack cree que ha matado al Gigante, aunque en realidad no fue así, solamente estuvo inconsciente y perdió un poco la memoria, y ambos desarrollarán una conexión.

JACK Y LAS HABICHUELAS MAGICAS

El Oso Yogui - 11:30 am
El bosque de Jellystone se encuentra atravesando tensos momentos luego de que el alcalde del condado decide cerrarlo para hacer un centro de tala de árboles, por lo que el Oso Yogui y Boo-Boo deberán defenderlo.

023 El Oso Yogui.jpg

Looney Tunes: De Nuevo en Acción - 01:15 pm
Esta historia que mezcla las caricaturas con el live-action da paso a una aventura donde un guardia que busca ser doble de acción termina en una verdadera película de acción donde agentes dobles tratarán de acabar con los Looney-Tunes.

Escena de la película ‘Looney Tunes: de Nuevo en Acción’ (Looney Tunes: Back in Action) con Brendan Fraser, Jenna Elfman y Steve Martin, por Azteca 7. (Crédito: Warner Bros)

Scooby Doo 2: Monstruos Sueltos - 3:15 pm
Lo que parecía ser una inauguración tranquila le ha dado al equipo de Misterio a la Orden un nuevo caso donde deben de llegar al fondo de los terrores que acechan la ciudad.

Scooby Doo2

Río 2 - 5:15 pm
Blu, Perla y sus hijos dejan la vida cómoda de la ciudad para emprender una nueva aventura en la selva en el Amazonas.

035 Rio2.jpg

La Era del Hielo 4 - 7:15 pm
Un vez más Scrat provoca un caos… Aunque esta vez no es cualquier, pues separa todos los continentes y nuestros personajes quedan a la deriva en el mar.

Scrat la era del hielo

Super Mario Bros: La Película - 9:00 pm
Mario y su hermano Luigi son dos plomeros de Nueva York quienes son absorbidos por una tubería que los lleva a un mundo mágico.

Super Mario Bros la Película
|Crédito: Universal Pictures

La Era del Hielo: La Gran Búsqueda de Pascua - 11:00 pm
Una madre ave comete el error de confiar sus huevos en Sid, quien abre una guardería de huevos y sin saberlo estará enfrentado a viejos enemigos…

La Era del Hielo: La Gran Búsqueda de Pascua

La Era del Hielo: Una Navidad Tamaño Mamut - 11:30 pm
Tras hacer enfadar a Manny, Sid debe de buscar a Santa Claus para poder recibir algún regalo en Navidad pues cree que ha arruinado la Navidad, aunque finalmente sí lo hará…

La Era del Hielo: Una Navidad Tamaño Mamut

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