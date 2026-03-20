⁠Super Mario Bros: La Película, 7 datos que no sabías del personaje y que te harán querer ver esta adaptación

A través de los años Mario Bros se ha consolidado como uno de los personajes más queridos de todos los tiempos, pues desde los 80’s ha ganado bastante popularidad en el área de los videojuegos, donde en diversos títulos lo hemos visto con su característico overol de plomero ir en búsqueda de la Princesa Peach.

Hoy en día es uno de los mayores estandartes del universo de Nintendo, pues además de los videojuegos también ha llegado a otras áreas, siendo una de ellas el cine, donde la primera película que entregó junto a Universal Pictures e Ilumination fue todo un hito en taquilla, por lo que te compartiremos algunos datos sobre Mario Bros que probablemente no conocías.

7 datos de Mario Bros que no conocías:

No siempre se llamó Mario Bros: La primera aparición de este personaje fue en el videojuego “Donkey Kong” de 1981, donde se le conocía como “Jumpman”.

Una sola voz lo hizo popular en todo el mundo: Durante muchos años, la única persona que había interpretado su voz había sido Charles Martinet; quien popularizó la frase “I’ts me, Mario”.

Su verdadero nombre es Mario Mario: El creador del personaje, Shigeru Miyamoto confirmó que “Mario” también es su apellido, por lo que Luigi es “Luigi Mario”.

Comenzó siendo un villano: En una de sus primeras apariciones, en el videojuego Donkey Kong Junior fue un villano quien tiene encerrado a Donkey Kong.

Su profesión: Aunque hoy en día es quizá el plomero más popular del mundo, en un principio tenía otra ocupación, pues era carpintero.

Mario Bros es joven: Mario es más joven que muchos de nosotros, pues se ha confirmado que tiene entre 24/25 años, aunque su bigote lo hace lucir más grande.

La primera versión al español: El trabajo que hicieron para la película de Super Mario Bros: La Película fue la primera adaptación al español latino que diera paso a una identidad a nuestros personajes favoritos.

¿Dónde ver Mario Bros: La Película?

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar más por ver esta gran película, tenemos buenas noticias para ti pues estará formando parte de nuestra programación como parte de Azteca Platinum este domingo 22 de marzo en punto de las 9:00 pm; donde seguramente pasarás grandes momentos junto con Mario Bros y compañía.