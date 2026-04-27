¿Piden hacer BOICOT contra El Diablo Viste a la Moda 2? La secuela enfrenta fuertes críticas previo a su estreno por esta escena

La cuenta regresiva para el estreno en cines de El Diablo Viste a la Moda 2 ya está a nada de terminarse, pero pocos días antes de que esto suceda comienza a salir a la luz una dura crítica hacia uno de los clips que se ha revelado para promocionar esta tan esperada secuela, la funa principalmente viene desde Reddit en donde usuarios acusan de que la producción está siendo racista y llena de estereotipos.

¿Que sucedió? El pasado 16 de abril en redes sociales se reveló un pequeño clip de apenas 38 segundos en donde vemos a Andy y Nigel van descendiendo de un elevador, Andy se encuentra con su nueva asistente: Jin Chow, una joven asiáticoamericana quien parece estar muy nerviosa y claramente ansiosa por agradarle a su jefa, a quien le presenta todas sus credenciales y le explica el promedio con el que se graduó de Yale.

Rápidamente en redes sociales, especialmente en Reddit, comenzaron a hacerse los hilos de por qué esta representación de personas asiáticas era reprobable, un post explica: "Su nombre, Jin Chow, está 100% pensado con una intención racial, suena a 'ching chong', que en chino significa 'tan fea', esto es relevante porque trabaja en la industria de la moda y eligieron su nombre de forma intencional".

Además muchos usuarios concuerdan en que parece una representación de inicios de los 2000 de la cultura y personas asiáticas en las películas, destacando además el estilo del personaje: una torpeza imperante y la obsesión con la excelencia académica, estereotipos muy arraigados hacia personajes asiáticos.

"Están criticando el casting de personas asiáticas en la película por considerarlo racista, y las razones, principalmente, son tres: 1. El nombre de la asistente evoca un término discriminatorio; 2. Hoy en día no hay asiáticos que se vistan así; 3. El casting de asiáticos en películas estadounidenses siempre es igual".

Recordemos que recientemente se dio a conocer la noticia de que un cameo de Sidney Sweeney fue eliminado de El Diablo Viste a la Moda 2, y si bien a días del estreno es básicamente imposible que se edite una película que ya está distribuida, muchos se cuestionan si se debió tener más cuidado al momento del montaje y la creación del guion para las escenas que involucran a la asistente de Andy.

