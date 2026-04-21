Eliminan a Sydney Sweeney de “El diablo viste a la moda 2", por una extraña razón

Se ha confirmado que, aunque Sydney Sweeney iba a tener un cameo en "El diablo viste a la moda 2", la escena en donde aparecía la actriz ha sido cortada definitivamente de la versión final. Se trataría de una "decisión creativa" relacionada con la estructura de la trama.

Fue a mediados de 2025 que se captó a la actriz de "Euphoria" en camino al set de la secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep. A partir de esta aparición, comenzó a especularse que Sydney tendría una pequeña aparición debido a que su nombre no estaba acreditado inicialmente en el elenco oficial.

Cortan escena de Sydney Sweeney en "El diablo viste a la moda 2"

De acuerdo con el medio especializado Entertainment Weekly, sí había un cameo de Sydney Sweeney en "El diablo viste a la moda 2" pero la escena ha sido eliminada completamente. Esta escena duraba aproximadamente 3 minutos y en ella veíamos a la actriz de "The housemaid" interpretándose a sí misma; aparecía siendo vestida por "Emily Charlton", quien años después de ser asistente de "Miranda" ahora es la importante ejecutiva de una firma de lujo.

Una fuente anónima confirmó que se trataba de una decisión creativa debido a que la escena de Sweeney "no funcionaba estructuralmente con el resto de la secuencia". La fuente también aseguró que el equipo estaba "agradecido" con la participación de la actriz, por lo que la decisión no había sido sencilla.

Otro cameo que sí estaría confirmado y en pie, sería el de Lady Gaga. Adicionalmente, al elenco original se unen figuras como Lucy Liu, B.J. Novak, Simone Ashley, Kenneth Branagh, Pauline Chalamet y Justin Theroux, entre otros.

La primera película de "El diablo viste a la moda", estrenada hace casi 20 años, contenía varios cameos que se han vuelto célebres. Entre ellos hay una aparición de Valentino Garavani, fallecido hace unos meses, y de la supermodelo Gisele Bündchen.