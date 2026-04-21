¿Podrán verla los niños? Te decimos qué significa ‘TBC’, la clasificación asignada a la película de Michael Jackson en cines de México

La película de Michael Jackson se estrena este jueves 23 de abril en cines de México, pero todavía mantiene una clasificación “TBC” en algunos establecimientos, lo que genera dudas sobre si los niños podrán verla o no. Por eso, aquí te decimos qué significa y cuál sería su interpretación.

De acuerdo con la clasificación de algunos cines, la película “Michael” , una biografía-ficción del “Rey del Pop”, está a la espera de que los expertos la categoricen para el público adecuado.

Este término quiere decir “To Be Confirmed”, que en español significa “por confirmar”. El código se usa de forma temporal mientras la película se proyecta, para luego asignarle una clasificación recomendada por expertos.

La buena noticia es que en otros países este filme ya tiene clasificación, lo que podría dar pistas sobre qué público puede verla.

¿Los niños pueden ver la película de Michael Jackson de 2026?

La clasificación de “Michael” en Estados Unidos es PG-13, es decir, que la pueden ver adolescentes mayores de 13 años, ya que contiene escenas o diálogos que podrían ser inapropiados para niños, según IMDb.

Además, en la misma plataforma señalan que en México podría llegar con clasificación A, lo que significa que estaría dirigida a todo público, según la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Así que no temas si quieres llevar a tu hijo adolescente a ver esta película del cantante de “Thriller”.

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson.|(ESPECIAL)

¿De qué trata la película de Michael Jackson?

La película “Michael” cuenta la historia del inicio y la vida de Michael Jackson. De acuerdo con la sinopsis oficial, el director Antoine Fuqua retrata la vida del “Rey del Pop” a través de su sobrino, Jaafar Jackson, en una biopic musical que repasará detalles de su infancia, adolescencia y adultez, hasta su trágica muerte, enfocándose en su compleja relación con su padre, Joseph Jackson.

¿De qué murió Michael Jackson?

Michael Jackson murió por una sobredosis de propofol, medicamento que su médico le administraba para tratar su insomnio.

Fue la mañana del 25 de junio cuando Michael dejó de respirar y sufrió un paro cardiaco provocado por esta sustancia. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, no lograron salvarlo.

La policía catalogó su muerte como homicidio involuntario por negligencia médica del doctor Conrad Murray, ya que en la autopsia encontraron otros sedantes como lorazepam, midazolam, diazepam, lidocaína y efedrina.