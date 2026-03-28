¿Naciste entre 1985 y 1998? Esta teoría explica por qué nunca llegó tu carta de Hogwarts

Los que somos fans desde muy chicos de la saga de Harry Potter siempre soñamos con tener nuestra carta de Hogwarts y vivir una aventura llena de magia como el protagonista de los famosos libros de J.K. Rowling. Se ha vuelto viral en internet una teoría que podría explicar por qué nunca revisité tu carta, y es que, si naciste entre 1985 y 1998, alguien te borró de los archivos.

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Resulta que el mismísimo Lord Voldemort te habría eliminado los registros, a ti y a otro montón de niños nacidos de padres muggles durante su ascenso al poder, impidiendo que todos ellos fueran contactados por el colegio. Cabe mencionar que esta teoría no forma parte del canon directo; sin embargo, la idea se basa en elementos reales de la historia creada por J.K. Rowling, especialmente en lo que ocurre en Las Reliquias de la Muerte.

La teoría viral que está conquistando internet

Esta teoría plantea que, durante el control del Ministerio de Magia, Voldemort y sus seguidores intervinieron el sistema que registraba a los magos nacidos en familias no mágicas. Para todos es bien sabido que el que no debe ser nombrado estaba en contra de que se les diera a estas personas educación mágica. Esto explicaría de alguna forma que todos los nacidos entre 1985 y 1998 nunca recibieron su carta. Para simplificar, si eras mago… pero nadie pudo encontrarte.

¿De dónde sale esta idea?

Si nos vamos al libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se revela que el Ministerio fue tomado por los Mortífagos. En la historia se menciona que ellos crean una Comisión de Registro de Hijos de Muggles, cuyo objetivo era perseguir y juzgar a magos nacidos de familias no mágicas. Esto podía implicar que lo que ellos buscaban era revisar y manipular los registros mágicos de esos bebés. Aunque en los libros no se menciona explícitamente que se borraran nombres antes de Hogwarts, sí queda claro que Voldemort buscaba eliminar o controlar a estos magos.

Sea como sea, este tipo de teorías mezcla la nostalgia y las redes sociales para una comunidad que busca divertirse y seguir recordando aquella historia que en su época cambió la forma en la que miraban el mundo.