¡Por fin aparece Skeletor! Así es el primer tráiler del live-action de He-Man: Masters of the Universe

La espera terminó: ya salió el primer tráiler oficial del live-action de Masters of the Universe y lo más emocionante de todo es que por fin revelan a Skeletor como la gran amenaza de Eternia. Ahora ya también se sabe que la película, producida por Amazon MGM Studios, llegará a cines el 5 de junio de 2026 y apunta a convertirse en el inicio de una nueva franquicia épica.

¿Qué muestra el tráiler de He-Man: Masters of the Universe?

El avance resulta más que emocionante, pues por fin nos presentan a detalle el trabajo de Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam, en una versión más cinematográfica y dramática. Descubrimos que su personaje fue enviado a la Tierra cuando era niño tras la caída de Eternia y crece llevando una vida “normal”… hasta que el destino lo alcanza.

Lo más importante es que el tráiler deja claro que tendremos mucha historia y no será solo golpes y músculos, sino un viaje clásico que disfrutarán los fans, donde el héroe descubrirá su propia identidad, buscará el regreso al hogar y aceptará su destino.

Skeletor por fin aparece: así será el villano en el live-action

Pero la verdad es que el momento que todos estaban esperando por fin ha ocurrido: Skeletor aparece como la gran amenaza que ya habría dejado Eternia bajo su dominio. A pesar de la revelación, el tráiler guarda algunas cosas para el estreno y es que no explican al 100 % sus motivaciones. Sin embargo, deja en claro que tendremos de frente a un villano de alto nivel: oscuro, intimidante y cargado de mucho caos. Y sí, está más que confirmado que el papel será interpretado por Jared Leto.

El elenco principal: quién es quién en esta nueva versión

Afortunadamente, Adam/He-Man y Skeletor no son las únicas grandes revelaciones que trae el tráiler, pues deja ver a personajes clave del universo clásico:



Camila Mendes como Teela

como Idris Elba como Duncan / Man-At-Arms



Aún falta mucho por conocer; sin embargo, la química entre personajes se siente increíble y tiene ese toque de “equipo en misión” muy de los 80.

He-Man un estreno muy esperado

Este proyecto ha estado emocionando a fans desde hace ya más de una década; desafortunadamente, se había quedado atrapado en el limbo por diferentes problemas, entre los que destacan los cambios de estudio, versiones canceladas y hasta una adaptación que no se concretó.

El tráiler por fin hace que los fans sientan que esto va en serio y que no hay marcha atrás. Recuerda, el estreno está programado para el 5 de junio de 2026, en cines.