Esta es la primera imagen del actor Nicholas Galitzine como He-Man en el remake de “Masters del Universo”

¡Por el poder de Grayskull! Llegó a su fin el rodaje de la esperada película de uno de los personajes de acción más populares “Masters of the Universe”, y el nuevo Príncipe Adam, Nicholas Galitzine, lo celebró de la mejor manera con los fans. Desde su cuenta de Instagram, el actor confirmó a todos que la producción llegó a su fin con un emotivo mensaje que encendió a los fans clásicos y no tan clásicos.

Revelan primer vistazo de He-Man en el live-action de Masters of the Universe

La verdad es que el primer vistazo no muestra demasiado, solo la silueta de He-Man en penumbra, pero la verdad es que es más que suficiente para dejarnos imaginar y emocionarnos con lo que podremos ver próximamente en torno a este guerrero.

La película es producida por Amazon MGM Studios y Mattel Films. Esta nueva versión de He-Man buscará revivir el espíritu ochentero y rendirle homenaje de la mejor forma: con una estética moderna, muchos efectos visuales de última generación y un elenco cargado de estrellas. El reto de esta película será conquistar a nuevas generaciones sin traicionar a quienes crecieron gritando “¡Yo tengo el poder!”, frente al espejo.

“Bueno, con esto terminamos ‘Masters of the Universe’. Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y a He Man. Es el papel de mi vida y lo di todo. No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su esfuerzo.”

¿Quién es He-Man?

La verdad, es muy complicado que alguien no conozca a este personaje, pero si existe, te explicamos. He-Man es el alter ego del joven Príncipe Adam, quien al alzar su espada mágica para transformarse en el hombre más poderoso del universo. Su misión es proteger el reino de Eternia del malvado Skeletor, un villano con cara de calavera y delirios de dictador galáctico.

El personaje fue creado por Mattel para impulsar una línea de figuras de acción, con el tiempo que salió la serie animada de 1983, que mezclaba fantasía, ciencia ficción y lecciones de vida en episodios de 22 minutos.

¿ Quiénes forman parte del increíble elenco de He-Man en el live-action de Masters of the Universe?

Además del actor británico Galitzine como He-Man, el reparto incluye a:



Camila Mendes como Teela , la valiente guerrera.

como , la valiente guerrera. Alison Brie como Evil-Lyn , lista para hechizar.

como , lista para hechizar. J ared Leto como Skeletor, en uno de esos papeles intensos que le encantan.

como en uno de esos papeles intensos que le encantan. Idris Elba como Man-at-Arms, que seguramente será más imponente que nunca.

Un elenco diverso y con mucha presencia, ideal para conquistar tanto a los nostálgicos como a los nuevos fans del género.

¿Cuándo se estrena He-Man en el live-action de Masters of the Universe?

La película llegará a los cines el 5 de junio de 2026, así que todavía tienes tiempo para repasar la serie original y recordar un poco las horas de diversión que compartiste con esta increíble figura de acción.

También te puede interesar: Posible setlist de Guns N’ Roses para su concierto en México 2025