Realizan primera proyección exclusiva de Super Mario Galaxy: La Película, como parte del Mario Day en la CDMX

Este Mario Day en la Ciudad de México tuvimos una gran sorpresa por parte de nuestros amigos de Universal Pictures, quienes prepararon un evento exclusivo donde contamos con varias sorpresas que todo fan de Mario Bros hubiera disfrutado de gran manera.

Además de que contamos con la presencia de Raúl Anaya (Mario), Roberto Salguero (Luigi), Ale Pilar (Princesa Peach), y Héctor Estrada (Bowser) los actores de doblaje que le han dado una identidad a Mario Bros por primera vez en español latino y una gran producción, pudimos ver un adelanto exclusivo de Super Mario Galaxy: La Película.

¿De qué trata Super Mario Galaxy: La Película?

En esta proyección exclusiva sobre el Museo Soumaya que tuvimos suerte de presenciar, pudimos ver un poco más de lo que habrá en esta nueva entrega, donde no importa si jugaste el Super Mario Galaxy o no, pues te llevarás una gran sorpresa, sobre todo por cómo es que poco a poco se va conectando la historia de este personaje bigotón.

Sí, los personajes centrales de la historia de este plomero son Mario, Luigi, Peach, Bowser y sí, por fin pudimos ver un poco más sobre lo que es la llega de Yoshi, el dinosaurio que acompaña a nuestros personajes favoritos.

El revuelo que ha causado Yoshi se ha logrado ver a escala mundial, pues es uno de los personajes más queridos de este universo, donde además pudimos ver a Rosalina y más de lo que hará Baby Bowser, quien ha logrado liberar a su padre.

Esta historia nos da pie a la expansión del universo de Mario Bros, donde se ha podido explorar un poco más sobre algunos personajes nuevos y la conexión que tendrá con Mario Kart 8, uno de los títulos de carreras más reconocidos.

Además de esto, pudimos ver un poco más del crecimiento de Mario y Luigi como personajes temerarios, donde su desarrollo desde la primera entrega de 2023 a esta nueva película, nos muestra cómo han crecido como personas, donde se logran ver más retadores y decididos.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Mario Bros Galaxy?

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en cines de todo México este miércoles 01 de abril, donde Ilumination, Nintendo y Universal Pictures han trabajado en conjunto en la que probablemente será una de las películas más taquilleras de este 2026, repitiendo el éxito de la precuela de 2023.

Esta película fue dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic y escrita por Matthew Fogel, donde podremos ver más sobre la historia del videojuego de 2007 que se lanzó originalmente para la Nintendo Wii, donde sin spoilearte nada, seguramente te llevarás una gran sorpresa.

