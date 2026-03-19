Proyecto Fin del Mundo: la nueva película de Ryan Gosling llega a México con calificación perfecta

Ryan Gosling está de estreno. A escasos días de pisar tierras aztecas para la promoción de su nueva cinta, Project Hail Mary (Proyecto: Fin del Mundo, en español), la película finalmente se estrena en cines de México esta semana y aquí te compartimos todos los detalles: de qué trata y con qué calificación debutó ante la crítica… Spoiler: ¡Es casi perfecta!

¿De qué trata "Project Hail Mary", la nueva cinta de Ryan Gosling? Sinopsis

La nueva cinta de Ryan Gosling está basada en el libro homónimo de Andy Weir, y cuenta la historia de Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial, a años luz de la Tierra. Sin embargo, no recuerda cómo llegó allí. Pero ese no es el único problema, pues Grace descubre que tiene una importante misión: salvar a la humanidad, evitando que el Sol se apague. Aquí la sinopsis:

“El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está causando la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos e ideas poco convencionales para salvar a la Tierra de la destrucción... pero una inesperada amistad le hará pensar que tal vez no tenga que hacerlo solo”.

¿Cuándo se estrena “Proyecto Fin del Mundo” en cines de México?

Project Hail Mary estará disponible en todos los cines de México a partir de este jueves, 19 de marzo. Los boletos ya están a la venta en taquilla, apps y sitios web de los diversos complejos cinematográficos comerciales del país.

¿Quién más aparece en “Project Hail Mary”? Así es el elenco

Además de Ryan Gosling en el papel principal, la cinta también cuenta con las actuaciones de Sandra Hüller y Ken Leung; mientras que Phil Lord y Christopher Miller (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”) están a cargo de la dirección y Drew Goddard del guion. A continuación, el tráiler oficial:

¿Qué tan buena es la película? Críticas y calificación

Si bien la sinopsis suena como cualquier otra película de ciencia ficción, lo cierto es que se trata de una obra impecable. Proyecto Fin del Mundo debutó con una calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes, siendo una de las cintas mejor calificadas de Gosling. Con casi 200 reseñas por parte de la crítica, Project Hail Mary debutó con un 95% de aceptación; mientras que los expertos la califican como una obra “conmovedora y visualmente impresionante”, “única en su generación”.