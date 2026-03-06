CONFIRMADO: Ryan Gosling viene a la CDMX para promocionar Project Hail Mary

¡Paren todo! Ryan Gosling CONFIRMA su visita a la Ciudad de México (CDMX). El tres veces nominado al Oscar vendrá a tierras aztecas para promocionar su próxima cinta, Project Hail Mary (Proyecto: Fin del Mundo, en español), en compañía de los directores Phil Lord y Christopher Miller. Aquí te compartimos TODO lo que se sabe: cuándo vendrá, en dónde y más.

Ryan Gosling viene a la CDMX para promocionar Project Hail Mary: cuándo y dónde verlo

Según confirmó la cuenta oficial de Sony Pictures México en Instagram, la cita será el próximo viernes, 13 de marzo. “Es un viaje épico, emotivo y visualmente espectacular. Es una experiencia cinematográfica verdaderamente especial, hecha para la gran pantalla. Así que nos vemos en México”, aseguró el emblemático Ken tras dar la noticia.

De momento, no se ha dado a conocer la ubicación exacta del evento. No obstante, es probable que este se realice en Toreo Parque Central, también conocido como Plaza Toreo, pues este lugar se ha convertido en una de las sedes destacadas para realizar premieres en México. Entre los últimos estrenos que ha albergado destacan cintas como One Battle After Another, F1, Freakier Friday y The Smashing Machine, por mencionar algunas.

¿De qué trata Project Hail Mary, la nueva cinta de Ryan Gosling?

Basada en el libro homónimo de Andy Weir, Project Hail Mary cuenta la historia de un profesor de ciencias (Ryan Gosling) que se despierta en una nave espacial, a varios años luz de la Tierra. ¿El problema? No sabe cómo llegó allí. No obstante, a lo largo de la trama, descubre que cuenta con una misión de vital importancia para evitar que el Sol se apague y así poder salvar la Tierra. Por ello la línea del poster: “El destino de la humanidad está en tus manos”. Aquí el tráiler oficial:

¿Cuándo se estrena Proyecto: Fin del Mundo en México?

Proyecto: Fin del Mundo tendrá su estreno exclusivo en cines de México el jueves, 19 de marzo. El largometraje fue filmado en formato IMAX, por lo que los fans pueden esperar una experiencia verdaderamente especial. Además de Gosling, el elenco de la cinta también incluye a Sandra Hüller y Ken Leung; mientras que el guion está a cargo de Drew Goddard. Dicho esto, no queda más que esperar a que se revelen mayores detalles sobre la premiere.