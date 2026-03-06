CONFIRMADO: Quentin Tarantino trabaja en una comedia; ¿será su ÚLTIMA película?

¡Quentin Tarantino está de regreso! Tras cancelar The Movie Critic - y luego de enfrentarse a rumores sobre una supuesta muerte - se confirma que el cineasta estadounidense ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, el cual será una comedia; pero ¿se trata de su ÚLTIMA película? Esto es TODO lo que se sabe al respecto.

CONFIRMADO: Tarantino trabaja en una comedia; ¿será su ÚLTIMA película?

Desde sus inicios en Hollywood, Tarantino ha dejado en claro que piensa retirarse después de dirigir su décima película. Al momento, el cineasta cuenta con nueve cintas en su filmografía, por lo que su próximo largometraje sería el ÚLTIMO. Afortunadamente, el próximo proyecto de Quentin NO será una película, sino una obra de teatro de comedia.

Según se ha revelado, esta obra será una “parodia británica original y a la antigua usanza, en la línea de Brian Rix o Ray Cooney, con portazos, caídas de pantalones y confusiones de identidad”. Si bien Tarantino apenas escribió la obra, el plan es estrenarla en el West End de Londres, Inglaterra, en algún momento de 2027. Mientras tanto, medios internacionales apuntan a que el cineasta ya estaría negociando con algunas estrellas para protagonizar su próximo proyecto. Dicho esto, no queda más que esperar a que se revelen más detalles.

Filmografía de Quentin Tarantino: estas son TODAS sus películas

A continuación, las NUEVE películas que ha dirigido Quentin Tarantino:



Perros de Reserva ( Reservoir Dogs , 1992)

( , 1992) Tiempos Violentos ( Pulp Fiction , 1994)

( , 1994) Jackie Brown (1997)

(1997) Kill Bill ( VOL. 1 , 2003; VOL. 2 , 2004)

( , 2003; , 2004) A prueba de muerte ( Death Proof , 2007)

( , 2007) Bastardos sin Gloria ( Inglourious Basterds , 2009)

( , 2009) Django (2012)

(2012) Los Odiosos Ocho ( The Hateful Eight , 2015)

( , 2015) Érase una vez… en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, 2019)

¿Por qué Tarantino canceló The Movie Critic, la que sería su ÚLTIMA película?

The Movie Critic apuntaba a ser la ÚLTIMA película de Quentin Tarantino. No obstante, el cineasta optó por cancelarla - pese a que ya se encontraba en etapa de pre-producción - porque sentía que ya no le entusiasmaba lo suficiente, además de que se parecía mucho a sus trabajos anteriores. La cinta seguía la historia de un crítico de cine para una revista para adultos; sin embargo, Tarantino terminó por descartar la idea ya que no era lo suficientemente fuerte para darle fin a su carrera.