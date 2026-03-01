AL MOMENTO: ¿Quentin Tarantino MURIÓ? Esto es lo que sabe sobre el posible fallecimiento del director en un bombardeo en Israel

¿Quentin Tarantino murió en un bombardeo de Israel? En las últimas horas de hoy domingo 1 de marzo de 2026 ha corrido un rumor sobre la muerte del afamado director de cine, la cual presuntamente se habría dado durante un bombardeo en Israel; sin embargo, la realidad es que, esta nota es completamente falsa y el icono del séptimo arte sigue vivo.

Quentin Tarantino no está muerto

De acuerdo con los primeros informes no se ha reportado de manera oficial la muerte de Quentin Tarantino, sin embargo, el rumor sobre el fallecimiento del director de cine comenzó el pasado sábado 28 de febrero de 2026 a través de la red social X, donde varias cuentas publicaron esta noticia falsa; y otra información que tampoco fue confirma fue que haya fallecido durante un bombardeo en Israel.

Todas las películas de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino es un guionista, director y actor estadounidense que nació el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, además es uno de los directores más afamados de la actualidad y que rompió con todo paradigma que se tenía en el séptimo arte; además es conocido por dirigir cintas como Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill Vol.1 entre otras como:

Bastardos sin gloria

Django sin Cadenas

Habia una vez en Hollywood

Los 8 más odiados

Del crepúsculo al amanecer

A prueba de muerte

Jackie Brown: Triple Traición

Las aventuras de Cliff Booth

La Fuga

Planeta Terror

Pistolero

Kill Bill: la venganza

¿Cuál es la religión de Quentin Tarantino?

De acuerdo con la información que circula en internet, el director se identifica como agnóstico; el cual es una religión tradicional y su relación con la cultura judía se fortaleció con el paso de los años. Está casado con la cantante israelí Daniela Pick, con quien vive en Tel Aviv.

¿Cuántos Oscars tiene Quentin Tarantino?

Este guionista, director y actor cuenta con 2 premios Oscar, el cual lo logró gracias a Mejor Guion por Pulp Fiction en 1994 y el segundo premio lo logró por Django sin Cadenas en 2013.