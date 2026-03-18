Spider-Man enfrenta su mayor amenaza: ¿Quién es el villano de Brand New Day?

Este miércoles 18 de marzo 2026 se encendieron las redes sociales con el lanzamiento oficial del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, en estás primeras imágenes se dejó claro que esta saga promete llevar al joven arácnido a uno de los escenarios más peligroso de su historia dentro del universo cinematográfico de Marvel.

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En este trailer que dura más de 2 minutos dejó a todos los fans con grandes emociones y expectativas, ya que no se guardó nada, porque más allá de mostrar parte de lo que está viviendo Peter Parker después de "No Way Home", reveló parte de de los villanos a los que se enfrentará el superheroe.

¿Quiénes son los principales villanos de Spider-Man: Brand New Day?

El adelanto empezó fuerte al mostrar una escena impactante, lo que sería uno de los primeros rostros a los que se enfrentaría Spider-Man, en ella se ve como el arácnido es atropellado por una furgoneta la cual es conducida por Krank Castle, mejor conocido como The Punishe, interpretado por Jon Bernthal.

La aparición de Punisher no solo sorprendió, sino que también encendió teorías sobre su rol, ya que no podría ser un aliado, sino una figura mucho más peligrosa para Peter.

A este proyecto también se sumó a Marvin III como Tomstone, una amenaza criminal que podría convertirse en un mayor riesgo. Sin embargo, el enemigo principal de Spider-Man será Escorpio, pues en estas imágenes se confirmó el regreso de Michael Mando como Mac Gargan, quien es uno de los villanos más poderosos.

Además, se incluyen otros enemigos los cuales se dejaron ver durante el tráiler como: la organización criminal La Mano y Boomerang, tras esta serie de enemigos fans aplauden que esta entrega de Spider-Man sea la que reúna más villanos en una sola película.

¿Quién es Scorpio, enemigo de Spider-Man?

En el universo de los cómics de Marvel, Mac Gargan, mejor conocido como “Scorpion” es uno de los rivales más temibles de Spider-Man. Su origen está ligado J. Jonah Jameson, ya que él financió el experimento que buscaba crear a alguien capaz de superar a Peter Parker.

El experimento de Jameson, Escorpio, obtuvo fuerza, velocidad y resistencia superiores, pero a costa de su estabilidad mental. Ante estas habilidades y desequilibrio mental se convertido en un ser violento e inestable, Gargan desarrolló un odio profundo hacia Spider-Man, culpándolo de su transformación y convirtiéndose en una amenaza constante en su vida.

A lo largo de la historia, Scorpion ha protagonizado enfrentamientos brutales contra Spider-Man, destacando por su fuerza física comparable. Su icónica cola mecánica, capaz de destruir estructuras y lanzar ataques letales, lo convierte en un rival extremadamente peligroso. Cada enfrentamiento entre ambos representa no solo una batalla física, sino el choque entre la responsabilidad de Peter Parker y la ira descontrolada de Gargan.