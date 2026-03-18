OFICIAL: Lanzan primer trailer completo de “Spider-Man: Brand New Day” y presentan al nuevo villano de la saga

Tras llevar a cabo una dinámica completamente inédita de revelar clips con la ayuda de fans alrededor del mundo, "Spider-Man: Brand New Day" dio a conocer su primer trailer oficial completo este 18 de marzo. Por fin tenemos algunas pistas de lo que ha pasado con "Peter Parker" y "MJ", además de tener un primer vistazo del nuevo villano.

La cuarta película en solitario del arácnido, dentro de Universo Cinematográfico de Marvel, tiene fecha de estreno programada para el 31 de julio de 2026. Es la última cinta del MCU antes de "Avengers: Doomsday".

Qué pasa en el primer trailer oficial de "Spider-Man: Brand New Day"

El primer trailer de "Spider-Man: Brand New Day" comienza con un momento triste: "Peter Parker" (Tom Holland) observa a "MJ" (Zendaya) siendo feliz, desde las redes sociales porque ella no sabe nada sobre él. Recordemos que al final de "No Way Home", el superhéroe hizo el sacrificio de permitir que todos olvidaran su identidad con el fin de salvar el multiverso con un hechizo de "Doctor Strange" (Benedict Cumberbatch).

El nuevo material promocional nos da un poco de contexto sobre lo que ha pasado con el arácnido tras su última aventura, pero también nos muestra que "Spidey" ya se encontró con el "Punisher" de Jon Bernthal, quien hace su entrada triunfal en el MCU, y con "Bruce Banner" (Mark Ruffalo).

En la próxima película uno de los problemas que enfrentará "Spider-Man" es la aparente pérdida de poderes a partir de una mutación en su ADN, según explica "Bruce Banner". Por otro lado, ya pudimos ver a un villano: "Scorpion", interpretado por Michael Mando.

Todavía no hay referencias completamente claras al personaje que interpretará Sadie Sink, una de las mayores incógnitas respecto al casting desde hace meses; sin embargo, en breves apariciones parece ser que es un personaje con poderes y que está causando caos en la ciudad. Las teorías sobre si interpretará a "Jean Grey", de "X-Men", están cobrando fuerza según el medio especializado ComicBook.com.