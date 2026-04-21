¿Quiénes son los Midnight Sons y cuál es la importancia de Moon Knight?

Este lunes amanecimos con la noticia de que el actor Oscar Isaac estaría negociando un gran proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel pues estaría por volver a interpretar a Marc Spektor quien adoptó el alias de Moon Knight, uno de las figuras más relevantes de los superhéroes en los últimos años.

El regreso de Moon Knight no vendría solo pues de acuerdo con estos rumores, el proyecto involucraría a los Midnight Sons (los Hijos de la Medianoche); un grupo de seres que está especializado en amenazas místicas, ancestrales, sobrenaturales e incluso demoniacas, el cuál originalmente estaba conformado por Ghost Rider, Blade, Morbius, Doctor Strange, Hannibal King, Frank Drake y los Redentores de Dark Hold.

¿Qué hay detrás del proyecto de los Midnight Sons?

Lo que se sabe es que este proyecto sería una película y que formaría oficialmente parte del Universo Cinematográfico de Marvel y que tendría como una de las figuras centrales a Ghost Rider, quien ya tuvo una serie por parte de Disney+ y que tendría una historia extendida en compañía de más figuras.

De acuerdo con la información que ha circulado, se espera que la película de Midnight Sons cuente con Ghost Rider, Blade, Moon Knight, Elsa Bloodstone, Werewolf by Night y quizá Agatha y Doctor Strange; y por otro lado, estos podrían enfrentarse a Lilith, Mephisto o Balckoiut.

¿Cuándo se estrena Midnight Sons?

Aunque este proyecto recién está en conversaciones, se ha especulado que podría llegar para mediados del año 2028; ya que se tenía como prioridad la llegada de la película en solitario de Blade, con la que poco a poco podremos ver estas nuevas historias por parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Parece ser que todo dependería de los eventos que podamos ver en Avengers: Endgame y Secret Wars donde se expandirá el universo de Marvel y se dará la introducción oficial a nuevos personajes icónicos y más oscuros con una línea narrativa poco explorada.

