¿Midnight Sons en desarrollo? Oscar Isaac rompe el silencio sobre su futuro con Marvel

El universo de los superhéroes ha comenzado a encender la conversación digital, pues de acuerdos con entrevistas recientes, el actor Oscar Isaac confirmó que ha tenido "conversaciones interesantes" con personal de Marvel Studios, sobre el proyecto Midnight Sons, lo que encendió la alerta de los fans, por la posibilidad cercana de ver nuevo material sobre este proyecto en las próximas fechas.

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Oscar Isaac y Marvel: Lo que se sabe sobre Midnight Sons en 2026

Dentro de la conversación digital el actor Oscar Isaac ha expresado en múltiples ocasiones deseo de regresar como Marc Spector/Moon Knight, pues se ha adelantado que el antihéroe formaría parte del universo de Midnight Sons, dejando en expectativa su segunda temporada en solitario.

Midnight Sons: El equipo sobrenatural que Marvel estaría preparando

Después de que se diera a conocer que Oscar Isaac ha mantenido pláticas interesantes con Marvel para la ampliación del UCM, los rumores apuntan a un elenco en él sé que se podrían reunir personajes como Blade, Ghost Rider, Werewolf by Night, Man-Thing y Elsa Bloodstone.

Midnight Sons is officially in the works at Marvel Studios confirmed by Oscar Isaac pic.twitter.com/8MoOVwBL1G — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) April 20, 2026

No obstante, es importante señalar que hasta ahora todo se mantiene dentro de la conversación digital y especulaciones de los fans, pues Marvel Studios fiel a sus convicciones mantiene sus planes en secreto. Para los fans las palabras de Oscar Isaac no es más que la confirmación sobre los rumores sobre el desarrollo de diversos proyectos incluyendo una nueva entrega de Blade.

¿Qué es Midnight Sons y por qué genera expectativa en el UCM?

Midnight Sons o Los Hijos de la Medianoche se presenta como un equipo de antihéroes sobrenaturales pertenecientes al universo Marvel Comics. Midnight Sons fue creado en 1992 para combatir amenazas místicas, demoníacas y ocultas.

Para los fans solo será cuestión de tiempo para conocer cuál será el futuro de los nuevos proyectos que amplíen el universo de los superhéroes, así como el elenco confirmado y la fecha en la que podremos saber más de estos seres que combaten la obscuridad.