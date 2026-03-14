Razzies 2026: Lista completa de ganadores a los premios de lo PEOR del Cine

Este sábado 14 de marzo 2026 se llevaron a cabo los Premios Razzies mejor conocidos como los “anti-Oscar”, donde se revelan las peores producciones del año. En esta ceremonia se revelaron a los grandes “perdedores” del cine.

Para sorpresa de muchos, "La Guerra de los Mundos” se convirtió en la gran protagonista al llevarse cinco premios, incluido el de peor película, sí cómo leíste bien, superó a Blanca Nieves.

A continuación te dejamos la lista completa de los “desafortunados” ganadores que se coronaron en los Golden Raspberry Awards, que celebraron su edición número 46 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

PEOR ACTOR DE REPARTO 2026:

GANADOR- Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves

COMPITIÓ CONTRA:



Nicolas Cage- Tierra de Fugitivos

Stephen Dorff- Dure de Casar

Greg Kinnear- Off the Grid

Sylvester Stallone- Alarum

PEOR REMAKE O SECUELA:

GANADOR- La Guerra de los mundos

COMPITIÓ CONTRA:



Sé lo que hicieron el verana pasado

Five Nights at Freddy´s 2

Los Pitufos

Blanca Nieves

PEOR COMBO DE PANTALLA:

GANADOR- Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves

COMPITIÓ CONTRA:



James Corden y Rhianna- Los Pitufos

Ice Cube y el zoom de su cámara- La Guerra de los Mundos

Robert De Niro y Robert de Niro- The Alto Knights

The Weeknd y su ego colosal- Hurry Up Tomorrow

PEOR GUIÓN:

GANADOR- La Guerra de los mundos

COMPITIÓ CONTRA:



Estado Eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Blanca Nieves

Star Trek: Sección 31

PEOR ACTRIZ DE REPARTO:

GANADORA- Scarlet Rose Stallone - Tierra de Fugitivos

COMPITIÓ CONTRA:



Anna Chlumsky- Duro de Casar

Ema Horvath- Los Extraños: Capitulo 2

Kacey Rohl- Star Trek: Sección 31

Isis Valverde- Alarum

PEOR DIRECTOR:

GANADOR- Rich Lee - La Guerra de los Mundos

COMPITIÓ CONTRA:



Olatunde Osunsanmi- Star Trek: Sección 31

Los hermanos Russo- Estado Eléctrico

Trey Edward Shults- Hurry Up Tomorrow

Marc Webb- Blanca Nieves

PEOR ACTRIZ:

GANADORA- Rebel Wilson - Duro de Casar

COMPITIÓ CONTRA:



Ariana DeBose - Amor Explosivo

Milla Jovovich - Tierras Perdidas

Natalie Portman - La Fuente de la Juventud

Michelle Yeoh- Star Trek: Sección 31

PEOR ACTOR:

GANADOR- Ice Cube- La Guerra de los mundos

COMPITIÓ CONTRA:



Dave Bautista-Tierras Perdidas

Scott Eastwood- Alarum

Jared Leto- Tron : Ares

Abel Tesfaye- Hurry Up Tomorrow

PEOR PELÍCULA:

GANADOR- La Guerra de los mundos

COMPITIÓ CONTRA:

