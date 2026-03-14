De mejor a peor: las películas nominadas a los Oscar 2026 según sus cifras recaudadas en taquilla

No cabe duda que cuando hablamos de películas también interviene el factor del dinero; es decir, la cantidad que recaudaron luego de su estreno. En esta ocasión te hablamos sobre las cintas nominadas a los Premios Oscar 2026 donde F1 lidera el primer lugar mientras El Agente Secreto se encuentra en el último puesto.

¿Cuántos dólares recaudaron las películas nominadas a los Oscars 2026?

Muchas cintas se colocaron como las favoritas de muchos. Sin embargo, la cifra monetaria que recaudaron no logró verse reflejada en números altos para algunas de ellas, es por eso que en esta ocasión te presentamos la cantidad de millones que recaudaron algunas cintas nominadas a los Premios Oscar 2026, de la mejor a la peor.

F1: Esta cinta dirigida por Joseph Kosinski y la cual es protagonizada por Brad Pitt alcanzó 633 millones de dólares, lo que la coloca en el puesto número uno.

Sinners: Esta película, protagonizada por Michael B. Jordan no solo es la cinta con más nominaciones en la historia de los Oscars sino que recaudó 370 millones de dólares en taquillas, lo que la coloca en el segundo lugar de esta lista.

One Battle After Another: Esta película, protagonizada por Leonardo Di Caprio y dirigida por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson, recaudó 209 millones de dólares, lo que la coloca en el tercer puesto.

Marty Supreme: Esta película dirigida por Josh Safdie y producida por A24 alcanzó una cifra de 173 millones de dólares. Sin duda está película alcanzó gran atención, lo que la coloca en el puesto número cuatro.

Hamnet: Esta película protagonizada por Kenneth Branagh y basada en la obra homónima de William Shakespeare alcanzó una cifra de 96 millones de dólares, a pesar de no encontrarse en el puesto número uno se ha perfilado como una de las favoritas de los cinéfilos.

Bugonia: Esta película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone alcanzó una cifra de 42 millones de pesos.

Sentimental Value: Este largometraje dirigido por Joachim Trier y protagonizado por Renate Reinsve alcanzó una recaudación de 22 millones de dólares en taquilla.

El agente secreto: Finalmente, esta cinta brasileña de neo-noir y thriller político dirigida por Kleber Mendonça Filho alcanzó una cifra de 20 millones de dólares, lo que la coloca en el último puesto.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se podrán ver completamente gratis y en vivo a través del sitio web de Azteca 7, descargando la aplicación TV Azteca En Vivo o bien, a través de la señal televisiva de Azteca 7.