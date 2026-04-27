Milly Alcock y Craig Gillespie muestran 15 minutos de “Supergirl: La Mujer del Mañana” en la CCXP México 2026: ¿Qué se vio?

¡Milly Alcock y Craig Gillespie cierran la CCXP México 2026 con broche de oro! La actriz y el director se hicieron presentes en el Thunder Stage para hablar sobre el próximo lanzamiento del universo cinematográfico de DC, además de mostrar un avance exclusivo de 15 minutos de la cinta. ¡Aquí te contamos lo que se vio!

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Revelan 15 minutos de “Supergirl: La Mujer del Mañana”: esto se vio en la CCXP México 2026

El adelanto exclusivo comenzó con Kara-Zor El (Milly Alcock) realizando un viaje por el espacio. Durante este trayecto, la súper heroína se encuentra con una joven que será clave en la historia. Rápidamente, el caos se apodera de la pantalla, pues el vehículo en el que viaja es atacado por unos villanos. No obstante, lo que más llamó la atención es que Kara no siempre cuenta con sus poderes, dando como resultado una secuencia llena de acción.

Director Craig Gillespie teases the footage shown at CCXP Mexico for ‘SUPERGIRL’.



(Via @omelete) pic.twitter.com/OLe4MYcBHn — DC Film News (@DCFilmNews) April 27, 2026

Así fue el paso de Milly Alcock y Craig Gillespie por la CCXP México 2026

Al dirigirse al público, la dupla habló sobre los retos del filme, haciendo énfasis en la complejidad de la historia y la riqueza de los personajes. Milly también se mostró emocionada por adentrarse a un nuevo fandom de fantasía tras su paso por el universo de Game of Thrones (Juego de Tronos).

Por su lado, Craig Gillespie destacó la versatilidad de Milly, mientras que ésta se mostró orgullosa de trabajar con el director, a quien describió como una persona muy abierta. Su paso por la CCXP México 2026 terminó con un divertido juego de “Yo nunca nunca”.

¿De qué trata Supergirl: La Mujer del Mañana?

Esta nueva cinta del universo cinematográfico de DC seguirá la historia de Kara-Zor El, quien es prima biológica de Superman y una de las últimas sobrevivientes de Krypton. Dado que creció en este planeta tras su destrucción, el filme muestra a una Kara completamente cínica y con un carácter bastante endurecido

Bajo esta línea, Kara decide emprender un viaje junto a la joven Ruthye y su perro Krypto, en busca de un temido asesino. No obstante, durante la misión, la heroína podría enfrentarse a la pérdida de uno de sus seres más queridos: Krypto… O, al menos, eso es lo que sugiere el primer tráiler. Aquí te compartimos el tráiler:

Supergirl: La Mujer del Mañana: Fecha de estreno en México

Supergirl: La Mujer del Mañana tiene programado su estreno en cines a nivel internacional el próximo 26 de junio. Sin embargo, las películas suelen estrenarse un día antes en México, por lo que la nueva cinta del universo cinematográfico de DC estará disponible en salas de cine mexicanas a partir del día 26, así que mantente al tanto de las preventas.