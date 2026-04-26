El panel de “Star Wars: The Mandalorian & Grogu” de la CCXP México 2026 estuvo lleno de sorpresas. Jon Favreau y Pedro Pascal desataron la locura en el Thunder Stage, donde se dieron cita para hablar del próximo estreno del universo cinematográfico de George Lucas. La dupla finalizó su participación con un adelanto exclusivo de los primeros 20 minutos de la cinta y aquí te contamos lo que se vio.

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Revelan los primeros 20 minutos de The Mandalorian & Grogu en la CCXP México 2026: ¿Qué se vio?

The Mandalorian & Grogu se siente como toda una película de Star Wars. Los primeros 20 minutos de la cinta están cargados de verdadera acción, pues los protagonistas, Don Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, se encuentran en plena caza de un líder Imperial. Sin duda, algo que realmente cautivó a los espectadores fue la química entre los protagonistas, quienes han logrado reforzar su vínculo a la hora de entrar en acción.

Así fue el paso de Pedro Pascal y Jon Favreau por la CCXP México 2026

La participación de Jon Favreau y Pedro Pascal no había sido confirmada, por lo que su aparición en el evento desató la locura de todos los asistentes al panel. Durante su paso por el Thunder Stage, la dupla recordó su primera interacción juntos, además de mostrar su emoción por el estreno de la cinta, la cual marca el regreso de la franquicia de Star Wars a la gran pantalla, pues su último estreno en cines fue en 2019 con El Ascenso de Skywalker.

No obstante, el momento más emotivo del evento fue cuando Pascal rompió en llanto al recordar cómo solía ver estas películas de niño y darse cuenta de que ahora es parte del universo que tanto lo inspiró. “Es un sueño hecho realidad”, señaló, luego de compartir cómo se sintió la primera vez que se vio caracterizado como el emblemático Djarin.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu llega como un spin off de la exitosa serie de Disney, The Mandalorian. La cinta continúa con la historia de Don Djarin y Grogu, quienes ahora son agentes independientes de la Nueva República, por lo que las batallas y las misiones peligrosas no se harán esperar. Aquí el tráiler:

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

Esta nueva cinta del universo cinematográfico de George Lucas tendrá su estreno a nivel internacional el 22 de mayo. No obstante, en México los lanzamientos se hacen un día antes, por lo que podrás disfrutar de The Mandalorian & Grogu a partir del jueves, 21 de mayo, así que ponte atento a la preventa del cine de tu preferencia.