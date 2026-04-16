¿Viajes en el tiempo? Revelan nuevo adelanto de Minions & Monsters en la CinemaCon 2026

La CinemaCon nos está dejando grandes, GRANDES detalles de las películas que veremos en los próximos meses y si había un título que no podía faltar era el de Minions & Monsters, entrega que expandirá el mundo de estas criaturas amarillas que se han ganado nuestros corazones desde hace varios años ya.

Aunque hace un par de meses pudimos ver el primer tráiler de la nueva película de Minions & Monsters, realmente tenemos muy poco contexto de lo que será esta historia y aunque ya vimos a la mítica entidad Cthulhu aparecer en acción, todo parece ser que esta emocionante historia irá aún más lejos, incluso en el tiempo.

¿Qué se sabe sobre la película Minions & Monsters?

De acuerdo con el adelanto de hoy en la CinemaCon 2026, se ha descrito una nueva escena liberada donde se logra ver a los Minions persiguiendo a un sujeto en el desierto, aunque misteriosamente estos terminarán en Hollywood de la década de los 20’s, justo en una era poco antes de el gran “boom” de la industria del cine.

Ante esto, se espera que los Minions se encuentren viajando en el tiempo y enfrentando demás desventuras en lo que sería una confesión temporal como de realidad, pues los estudios de cine podrían tener un gran significado en esta historia que poco a poco se expande más.

La primicia que se ha tenido de esta nueva película es que algunos Minions quieren dedicarse al cine, pero por la falta de monstruos para su filmación, estos deciden invocar unos, aunque como era de esperarse, todo se habría salido de control, dándonos una de la que se espera que sea las mejores historias de Universal.

¿Cuándo se estrena la nueva película de los Minions?

La película de Minions 3 que llevará por título Minions & Monsters llegará a cines del mundo este próximo 01 de julio de 2026, en el que se espera que sea uno de los estrenos del verano e incluso del año.