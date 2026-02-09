Cthulhu llega al mundo de los minions: Minions & Monsters, esto es TODO lo que debes de saber sobre el nuevo tráiler

Hace más de 15 años que conocimos a ”los minions ”, en un universo cinematográfico que cada vez se expande más, pues este próximo año se estrenará la tercera cinta con estos personajes amarillos que se han robado nuestro corazón en una eventura que no te querrás perder.

“Minions 3” o también llamada “Minions y Monstruos” será la nueva entrega producida por Illumination y Universal Pictures que llegará como secuela directa de Minions: The Rise of Gru del año 2022, donde las risas no faltarán pues se esperan personajes nuevos que harán más divertidas estas desventuras, así lo hemos confirmado con su nuevo tráiler.

¿Qué pudimos ver en el nuevo tráiler de Minions & Monsters?

En este nuevo adelanto, hemos podido ver a los minions invocar monstruos de todo tipo, donde han predominado algunos históricos dentro de la fantasía en referencia a Cthulhu, el mítico personaje de Lovecraft, lo que emprenderá una travesía para salvar al mundo y lo que garantiza una cinta llena de este tipo de personajes que llegarán en una versión infantil.

¿De qué tratará la película de Minions & Monsters?

En esta nueva historia se sabe que los minions viajen a la década de los 70’s, en específico a Hollywood para ser estrellas de cine, aunque de manera accidental liberarán algunos monstruos reales en el mundo, dando pie a una nueva aventura que no te querrás perder.

Así es como los minions tendrán que emprender una nueva y divertida aventura para salvar al mundo de los peligros que ellos mismos han generado… Por lo que se esperan grandes referencias a las historias clásicas del terror.

¿Cuándo se estrena la película de los Minions 3?

La película de Minions 3 llegará a cines del mundo este próximo 01 de julio de 2026, aunque originalmente tenía programada a estrenarse el 30 de junio de 2027, este proyecto se adelantó debido a la llegada de la quinta película de Shrek.

No te pierdas el vistazo de esta nueva aventura y sigue el tráiler oficial: