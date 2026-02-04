OFICIAL: Revelan las primeras imágenes de Matchbox: La Película con John Cena como protagonista

Desde que se anunció la producción de Matchbox: La Película ha habido una gran incertidumbre y misterio sobre la trama de este proyecto pues todo mundo reconoce los juguetes de este marca y aunque Barbie: La Película mostró que las narrativas pueden tomar cientos de caminos distintos, esta nueva entrega ha mentido altas expectativas.

Si hay otro detalle que ha llamado mucho la atención sobre esta entrega, es el protagónico de el ex luchador John Cena, quien poco a poco se ha sumergido en grandes títulos que han continuado con el impulso de su carrera con proyectos como Pacemaker, Rápidos y Furiosos, Bumblebee, El Escuadrón Suicida o comedias como Guerra de Papás.

¿Qué se sabe sobre la película de Matchbox: La Película?

De acuerdo con primeros reportes, la historia se centrará en Sean (John Cena), quien es un agente encubierto que regresa a su ciudad de origen, aunque su pasado no lo deja atrás y lleva a su pueblo natal una persecución para salvar al mundo involucrando a sus seres queridos.

|Imagen cortesía de Apple TV

Aunque son pocos los detalles que se tienen sobre esta entrega que promete ser una gran historia de acción y velocidad, se han generado grandes expectativas de ver lo que es el desarrollo de estas películas que llevan más allá figuras o juguetes que ya se encuentran en el colectivo, tal como fue el caso de Barbie: La Película o Minecraft.

¿Cuál es el reparto de la película de Matchbox?

Esta nueva entrega contará con Sam Hargrave como el director de la película, siendo un experto en cintas de acción, donde podremos ver a:



John Cena

Jessica Biel

Sam Richardson

Teyonah Parris

Arturo Castro

Danai Gurira

Corey Stoll

¿Cuándo se estrena la película de Matchbox?

Matchbox: La Película será producida por Apple Original Films, Skydance y Mattel Films llegará mediante streaming a la plataforma de Apple TV el próximo 9 de octubre de 2026, aunque aún se espera un anuncio para cines de todo el mundo.