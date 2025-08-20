De luchadores a actores: ellos son los tres mejores de su rubro (Dave Bautista, John Cena y The Rock)

El universo de la WWE es uno de los más grandes si hablamos de luchadores y el impacto que estos han tenido en la cultura en los últimos años, sobre todo si miramos a figuras como Batista, John Cena y The Rock, quienes han trascendido más allá del cuadrilátero.

Estos tres luchadores y actores ciertamente son los que más han destacado en ambos rubros, por lo que aquí te dejaremos a detalle algunos de sus logros más destacados.

“El Animal” Batista / Dave Bautista

Fue uno de los luchadores más destacados durante la “Era Ruthless Aggression” (Era de la Agresión) y la “Era PG”, donde desde su debut en este universo en 2002 logró dominar el deporte y formó parte del grupo Evolution, junto a Triple H, Ric Flair y Randy Orton.

Logró ser seis veces campeón mundial de Peso Pesado, cuatro veces campeón de la WWE y fue tres veces campeón en pareja.

Tras anunciar su retiro parcial en el año 2010 y hacer largas pausas entre 2014 y 2018, finalmente en esta última etapa dejó la lucha libre para dedicarse a ser actor de tiempo completo.

Sus papeles más destacados hasta ahora han sido: Drax en “Guardianes de la Galaxia” de Marvel (2014–2023), Mr. Hinx en “James Bond: Spectre” (2015), Sapper Morton en “Blade Runner 2049” (2017) y Scot Ward en “Army of the Dead” (2021).

“The Rock” / Dwayne Johnson

Debutó en la WWF (posteriormente WWE) en 1996 como Rocky Maivia, siguiendo el legado de su abuelo y su padre hasta que se reinventó como “The Rock” donde aún podemos escuchar “If you smeeeeeeeeeell what The Rock is cooking”.

Fue una de las figuras más reconocidas de la “Attitude Era” donde logró conseguir ocho veces el campeonato de la WWE, dos más el Campeonato Mundial de Peso Pesado, dos veces más fue campeón Intercontinental y logró cinco títulos en parejas.

Desde principios de los dosmiles ya comenzaba a participar en producciones de Hollywood, donde sus actuaciones más recordadas son como Mathayus / El rey Escorpión en “El Regreso de la Momia” (2001) y “El Rey Escorpión (2002), Beck en “El Tesoro del Amazonas” (2003), “Luke Hobbs” en la saga de Rápido y Furioso, Ray Gaines en “San Andrés” (2015), Mitch Buchanon en “Guardianes de la Bahía” (2017) y Spencer Gilpin/Dr. Smolder Bravestone en “Jumanji” (2017), siendo este uno de los actores más reconocidos de los últimos años.

Aunque su retiro parcial fue anunciado en el 2003, fue en 2014 cuando regresó al ring y nos regaló varias luchas más, para finalmente retirarse aunque en los últimos años hace apariciones esporádicas.

John Cena

John Cena es considerado uno de los mejores luchadores de la WWE y también a nivel mundial. Desde su debut en el año 2022, “El Rapero” se hizo del gusto del público durante años, mismos en los que logró ser 14 veces campeón de la WWE y tres más de Pesos Pesados; cinco veces más fue campeón de los Estados Unidos y cuatro más en parejas.

John Cena fue la cara de la WWE por más de una década y actualmente se encuentra en su último año como luchador, pues en diciembre pondrá fin de manera definitiva a esta etapa.

En el año 2006 protagonizó la película “El Marine”, misma que fue muy bien recibida, su papeles más destacados en Hollywood han sido en la saga de Rápido y Furioso donde interpreta a Jakob (2019) y en el universo de DC Comics, dónde ha dado vida a Pace Maker desde el 2021 en el Escuadrón Suicida y en su propia serie.