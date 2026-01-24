De héroe en la película de Apocalypto a detenido: así cambió la vida de Rudy Youngblood

Esto puede ser difícil de creer, pero es la dura realidad: Rudy Youngblood, protagonista de Apocalypto, volvió a ser tendencia después de 20 años del estreno de la cinta, tras confirmarse que fue detenido recientemente por posesión de drogas. Y aunque para muchos se convirtió en la icónica leyenda cinematográfica que dio vida a “Garra de Jaguar”, su vida después de la película no fue lo que todos pensarían.

Desafortunadamente para el actor, su vida pasó de ser una promesa enorme del cine a una carrera llena de altibajos, proyectos pequeños y, ahora, un episodio legal que lo pone otra vez bajo los reflectores.

Rudy Youngblood en México: cuando era “uno más” en Catemaco

Todo comenzó en diciembre de 2005, Catemaco, Veracruz. Durante el rodaje de Apocalypto, cuando Rudy tenía apenas 23 años. Se le veía caminando por el pueblo como cualquier persona y se sentaba en la plaza principal con un jugo y un cuaderno para dibujar, mientras la producción se movía a unos metros.

Ese joven sencillo y tranquilo era el protagonista de la película; y quienes lo conocieron en ese tiempo lo describían como alguien disciplinado y con muchísimas ganas de aprender. Incluso cuentan que él mostraba interés por leyendas y tradiciones mayas y que incluso no le incomodaba adaptarse al calor intenso, la lluvia artificial y escenas físicamente exigentes.

|Crédito: Buena Vista International

El papel que lo marcó para siempre: Garra de Jaguar

Rudy se convirtió en el alma de una historia brutal y bastante intensa, donde el personaje principal lucha por su supervivencia, su familia y el colapso de su mundo.

Su esfuerzo rindió frutos y recibió el premio First Americans In The Arts como Mejor Actor, un logro enorme para alguien que prácticamente estaba debutando.

¿Qué pasó después de Apocalypto? Una carrera que nunca explotó igual

Después de Apocalypto, Rudy sí trabajó en algunos proyectos, pero su carrera nunca volvió a tener ese nivel de impacto. Apareció en proyectos como Crossing Point o Hell on the Border, pero quedó completamente encasillado en su papel de Apocalypto para el público.

Por qué fue arrestado Rudy Youngblood

En las últimas horas, su nombre volvió a circular con fuerza en varios medios mexicanos por una razón bastante delicada: fue detenido por posesión de drogas. Esto desató una importante conversación en redes sociales que lo puso en el ojo del huracán gracias a lo inesperado de su final.