SAG Awards 2026: fecha oficial y horario en México para ver los premios del Sindicato de Actores

Ya estamos muy cerca de conocer quiénes serán los intérpretes que se coronarán en los SAG Awards 2026. Algo que debes saber sobre los premios del Sindicato de Actores en Hollywood es que recientemente cambió de nombre: ahora se llamarán Actor Awards, aunque en los últimos meses ha prevalecido su nombre anterior.

A continuación te contamos los detalles para que te enteres de lo que pase en la edición número 32 de esta premiación.

Fecha y hora para ver los SAG Awards 2026 en México

Los Actor Awards 2026 se llevarán a cabo el domingo 1º de marzo. En México, el horario para ver la alfombra roja será a las 6:00 P.M. y la ceremonia comenzará en punto de las 7:00 P.M. Kristen Bell será la anfitriona para la edición 32.

El evento dura poco más de 2 horas. Suele ser una duración un poquito menor a lo que duran otras ceremonias, pues aquí se entregan premios para 15 categorías.

Aquí, en el sitio web oficial de Azteca 7, podrás enterarte en tiempo real de todos los ganadores, además de lo que ocurra en la alfombra roja y ceremonia.

Ellos son los nominados a los SAG Awards 2026

Estas son las películas e intérpretes que están nominados en los SAG Awards o Actor Awards 2026.

