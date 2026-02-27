SAG Awards 2026: fecha oficial y horario en México para ver los premios del Sindicato de Actores
Ya estamos muy cerca de conocer quiénes serán los intérpretes que se coronarán en los SAG Awards 2026. Algo que debes saber sobre los premios del Sindicato de Actores en Hollywood es que recientemente cambió de nombre: ahora se llamarán Actor Awards, aunque en los últimos meses ha prevalecido su nombre anterior.
A continuación te contamos los detalles para que te enteres de lo que pase en la edición número 32 de esta premiación.
Fecha y hora para ver los SAG Awards 2026 en México
Los Actor Awards 2026 se llevarán a cabo el domingo 1º de marzo. En México, el horario para ver la alfombra roja será a las 6:00 P.M. y la ceremonia comenzará en punto de las 7:00 P.M. Kristen Bell será la anfitriona para la edición 32.
El evento dura poco más de 2 horas. Suele ser una duración un poquito menor a lo que duran otras ceremonias, pues aquí se entregan premios para 15 categorías.
Aquí, en el sitio web oficial de Azteca 7, podrás enterarte en tiempo real de todos los ganadores, además de lo que ocurra en la alfombra roja y ceremonia.
Ellos son los nominados a los SAG Awards 2026
Estas son las películas e intérpretes que están nominados en los SAG Awards o Actor Awards 2026.
- Mejor Casting en una Película: "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Una batalla tras otra" y "Sinners".
- Mejor Actriz Principal: Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I had legs I'd kick you"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Chase Infiniti ("Una batalla tras otra") y Emma Stone ("Bugonia").
- Mejor Actor Principal: Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Michael B. Jordan ("Sinners") y Jesse Plemons ("Bugonia").
- Mejor Actriz de Reparto: Odessa A'zion ("Marty Supreme"), Ariana Grande ("Wicked: For Good"), Amy Madigan ("Weapons"), Wunmi Mosaku ("Sinners") y Teyana Taylor ("Una batalla tras otra").
- Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro ("Una batalla tras otra"), Miles Caton ("Sinners"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Paul Mescal ("Hamnet") y Sean Penn ("Una batalla tras otra").
- Mejor Ensamble en una Serie de Drama: "The Pitt", "The Diplomat", "Landman", "Severance" y "The White Lotus".
- Mejor Actriz en Serie de Drama: Britt Lower ("Severance"), Parker Posey ("The White Lotus"), Keri Russell ("The Diplomat"), Rhea Seehorn ("Pluribus") y Aimee Lou Wood ("The White Lotus").
- Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle ("The Pitt"), Sterling K. Brown ("Paradise"), Billy Crudup ("The Morning Show"), Walton Goggins ("The White Lotus") y Gary Oldman ("Slow Horses").
- Mejor Ensamble en una Serie de Comedia: "Only Murders in the Building", "The Studio", "Abbott Elementary", "The Bear" y "Hacks".
- Mejor Actriz en Serie de Comedia: Kathryn Hahn ("The Studio"), Catherine O'Hara ("The Studio"), Jenna Ortega ("Wednesday"), Jean Smart ("Hacks") y Kristen Wiig ("Palm Royale").
- Mejor Actor en Serie de Comedia: Ike Barinholtz ("The Studio"), Adam Brody ("Nobody Wants This"), Ted Danson ("A Man on the Inside"), Seth Rogen ("The Studio") y Martin Short ("Only Murders in the Building").
- Mejor Actriz en Película para Televisión o Serie Limitada: Sarah Snook ("All her Fault"), Claire Danes ("The Beast in me"), Erin Doherty ("Adolescence"), Christine Tremarco ("Adolescence") y Michelle Williams ("Dying for Sex").
- Mejor Actor en Película para Televisión o Serie Limitada: Jason Bateman ("Black Rabbit"), Owen Cooper ("Adolescence"), Stephen Graham ("Adolescence"), Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story") y Matthew Rhys ("The Beast in Me").
- Mejor Ensamble de Stunts en Película: "F1", "Frankenstein", "Mission Impossible: The Final Reckoning", "Una batalla tras otra" y "Sinners".
- Mejor Ensamble de Stunts en Serie de Televisión: "Andor", "Landman", "The Last of Us", "Squid Game" y "Stranger Things".