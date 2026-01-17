Fans de Pokémon crean la Pokédex más inteligente del mundo y es todo lo que siempre soñamos

Podemos apostar que cuando eras pequeño soñaste alguna vez con tener una Pokédex funcional que pudiera identificar todo tipo de Pokémon. Pues gracias a la inteligencia artificial y sobre todo a dos increíblemente talentosos fans, ya existe “la Pokédex más inteligente del mundo” y absurdamente funcional. Los creadores son conocidos en internet como BigRig Creates y Mr. Volt y juntos armaron una Pokédex que reconoce imágenes de juguetes o arte de Pokémon y te da información completa del personaje. Por si fuera poco, incluye un asistente de voz que se siente salido directamente del anime.

¿Quiénes crearon esta Pokédex “real” y por qué está causando tanto hype?

Como ya mencionamos, los responsables del invento son BigRig Creates y Mr. Volt, dos creadores que se aventaron el reto de hacer una Pokédex que no solo “se viera bonita”, sino que funcionara de verdad como en el anime que todos disfrutamos en nuestra infancia.

¿Cómo funciona la Pokédex más inteligente del mundo?

Los fans lo tenían muy claro y para lograrlo hicieron algo impresionante. Ellos mezclaron un hardware y un software funcional y muy bonito, el cual puede hacer varias cosas:



Reconocimiento de imágenes (identifica Pokémon con cámara desde juguetes, cartas o fanarts)

Acceso a datos completos de los 1,025 Pokémon registrados hasta ahora

completos de los 1,025 Pokémon registrados hasta ahora Información tipo enciclopedia: estadísticas, ataques y ubicaciones

estadísticas, ataques y ubicaciones Asistente de voz que responde como si fuera del anime

O sea, básicamente es una creación que te permite ir caminando en una convención o en un supermercado y, con su ayuda, reconocer cualquier tipo de pokémon, sin importar si se trata de una obra de arte o si es el dibujo de un niño. En otras palabras, te convierte en un entrenador Pokémon.

Lo que la hace mejor que otras “Pokédex” hechas por fans

Lo que diferencia este proyecto de otras versiones caseras es que aquí la experiencia es interactiva, es 100 % real, pues es capaz de verlo, reconocerlo y responderte con la información completa del Pokémon. Eso convierte en una verdadera genialidad que va más allá de cualquier manualidad o intento geek por replicarla.

¿Podría existir una versión oficial así en el futuro?

Como lo revelaron sus creadores, por el momento no será posible que este llegue a manos de los fans, ni siquiera, liberarán el hardware para que otros lo puedan replicar. Aunque es algo que todos quisiéramos tener, el proceso para que The Pokémon Company ponga atención a su tecnología y la convierta en una realidad es bastante complejo.

