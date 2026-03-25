¿Quién es Paapa Essiedu? El nuevo Severus Snape de Harry Potter quien declaró haber recibido amenazas por su incorporación a la serie de HBO Max

El nuevo trailer de la serie de Harry Potter producida por HBO ya se estrenó hoy miércoles 25 de marzo de 2026, en esta vimos a los nuevos protagonistas que encarnan a los magos más famosos del mundo mágico; sin embargo, quien reveló que ha recibido amenazas de muerte por su incorporación a este remake del famoso Niño que Vivió, es Paapa Essiedu, quien dará vida al nuevo Severus Snape.

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¿Cómo amenazaron a Paapa Essieedu, el nuevo Severus Snape en Harry Potter?

Paapa Essiedu será el nuevo Severus Snape en la serie de Harry Potter, sin embargo, esta idea no le ha gustado mucho a los fanáticos de la saga, quienes vieron al primer Quejicus interpretado por Alan Rickman, quien falleció el 14 de enero de 2016. Ahora, con el remake de la historia, este actor que será el nuevo mortifago que cuide de Harry Potter, dio a conocer que recibió amenazas por su papel en dicha trama.

De acuerdo con Paapa Essiedu, ha recibido amenazas por ser el nuevo Snape como: “Déjalo o te mato”, a lo que el actor ha dicho que no le importa lo que le digan, y es que cada que entra a su cuenta oficial de Instagram, ve comentarios como: “Voy a ir a tu casa a matarte”, y aunque él sabe que está bastante seguro de que no pasará, eso podría terminar mal; eso sí, también añadió que, nadie debería vivir por hacer su trabajo.

Estas amenazas sólo han hecho que quiera hacer mejor su trabajo, puesto que, desde niño él se imaginaba cómo sería vivir en Hogwarts y con las escobas voladoras; y tener uno de los papeles más importantes de la historia, lo motiva más y además señala que no se dejará intimidar por nadie.

Paapa Essiedu también mostró la otra cara de la moneda, ya que también destacó que algunos fanáticos de HP se mostraron emocionados con la posibilidad de una nueva adaptación de la historia de J.K Rowling, y que en esta serie se profundizará en temas clave de los libros.