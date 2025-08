“Spider-Punk": Sony desarrolla una película animada con Daniel Kaluuya como protagonista y guionista

¡Paren todo! Sony Pictures Animation apareció con buenas noticias para todos los fans del spider-verse y es que continúa ampliando su aclamado universo de películas animadas de Spider-Man y ya andan trabajando en una nueva propuesta centrada en uno de sus personajes más llamativos de todos: Spider-Punk.

Spider-Punk salta a su propia película animada con Daniel Kaluuya al frente

La exclusiva la compartió Deadline y mencionaron que el estudio se encuentra en etapas tempranas de desarrollo de una nueva película animada protagonizada por Spider-Punk, personaje al que Daniel Kaluuya prestó su voz en la cinta de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023) y que volverá a interpretar en la futura “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”.

Pero eso no es todo, también revelaron que el mismo Kaluuya no solo será la voz de Hobie Brown, sino que también trabajará junto al guionista Ajon Singh en el guion.

A ‘SPIDER-PUNK’ animated movie is in the works.



Daniel Kaluuya is co-writing the film.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/Id5342M7L8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2025

¿Quién es Spider-Punk?

Spider-Punk es parte del multiverso de Spider-Man y es el alias de superhéroes de Hobie Brown (no, no es de Peter Parker). Este personaje proviene de la Tierra-138 y fue creado por Dan Slott y Olivier Coipel. Esta versión debutó en “The Amazing Spider-Man #10” durante el evento de cómics “Spider-Verse” en 2015.

Este personaje resalta mucho en el multiverso gracias a su estética punk, actitud rebelde y su filosofía antisistema. Spider-Punk se ha ganado el cariño de los fans por su energía caótica, su guitarra eléctrica y su rol como voz de los oprimidos frente a sistemas corruptos.

Con esta nueva cinta, Sony apunta a explorar más personajes del multiverso arácnido, al mismo tiempo que desarrolla otros proyectos como Spider-Noir (con Nicolas Cage) y Brand New Day, la próxima película con Tom Holland, que se estrenará en julio de 2026.

¿Cuándo se estrena Spider-Punk?

Aún no hay fecha de estreno ni título definitivo para este proyecto, pero se sabe que la película forma parte del ambicioso plan de Sony para expandir su universo animado de Spider-Man. Todo parece indicar que los fans del Spider-Verso tendrán mucho más por disfrutar de todos los personajes en el futuro.

