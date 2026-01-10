Star Wars: el secreto que Padmé le ocultó a Anakin y que cambió su destino

Es fácil para los fans recordar cuáles fueron los secretos y mentiras que ocultó y mantuvo Anakin durante su relación con la princesa. Lo que pocos recuerdan es que Padmé Amidala le ocultó durante toda su vida un secreto fundamental a Anakin Skywalker: mientras él crecía como Jedi, ella intentó en varias ocasiones liberar a su madre, Shmi Skywalker, de la esclavitud en Tatooine. Este detalle, poco conocido incluso entre fans de Star Wars, podría haber cambiado la narrativa que conocemos si ella se hubiera atrevido a confesarlo.

Padmé y Anakin: Una relación marcada por el silencio

Desde su reencuentro en Star Wars: Episodio II El Ataque de los Clones, la historia nos muestra a Anakin profundamente enamorado y a Padmé bastante distante, casi fría con el joven Jedi. En este filme él confiesa haber pensado en ella durante diez años; pero ella parece forzarse a tratar el tema como un recuerdo lejano. Sin embargo, esa aparente indiferencia no era real.

El flechazo entre ambos personajes fue mutuo y el cariño creció con el tiempo, pues Padmé nunca olvidó a Anakin. De hecho, hizo más por él de lo que cualquiera imaginó.

El intento secreto de salvar a Shmi Skywalker

Aunque esto no lo vimos en la cinta, tras dejar de ser reina de Naboo y convertirse en senadora, Padmé envió a su doncella más leal, Sabé, de regreso a Tatooine para intentar liberar a Shmi Skywalker. Y no fue, no solo lo intentó una vez, lo intentó durante años, siempre en secreto y sin el conocimiento de Anakin.

Lo más impactante es que Padmé siguió intentando ayudar incluso cuando ya no tenía ninguna obligación política ni personal de hacerlo. Para cuando el Ataque de los Clones ocurre, Shmi ya había muerto… y Anakin jamás supo que Padmé había tratado de salvarla.

¿Por qué Padmé nunca se lo dijo?

Aquí es donde la historia se vuelve compleja como las emociones mismas de las personas. Padmé pudo haber callado por varias razones:



No quería causarle más dolor a Anakin al confirmar la muerte de su madre.

a Anakin al confirmar la muerte de su madre. Como senadora, intervenir en un planeta fuera de la República y en temas de esclavitud podía haber significado un escándalo político.

También es posible que creyera que los Jedi, con su prohibición de apegos, nunca permitirían que Anakin buscara a su madre.

Sea cual sea el motivo, el silencio de Padmé fue otra forma de engaño, uno bienintencionado, pero devastador. Probablemente, si ella hubiera decidido irle informando desde la primera vez que lo intentó, el odio y resentimiento no se hubieran acumulado en Anakin, y tal vez Darth Vader no hubiera nacido.

En Star Wars nos dejan claro que no todos los secretos nacen del egoísmo. Algunos nacen del amor… y aun así pueden destruirlo todo.

