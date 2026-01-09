Fecha y hora para ver los Golden Globes 2026 en México, premios en que está nominado Guillermo del Toro

En cada temporada de premios de Hollywood, una de las ceremonias que más causa expectación son los Golden Globes. En este 2026 la entrega se está poniendo todavía más interesante por las múltiples nominaciones para "Frankenstein", la película dirigida por Guillermo del Toro. A continuación, te decimos la fecha y la hora exacta en que podrás verlos.

Fecha y hora para ver los Golden Globes 2026 desde México

Los Globos de Oro, en su edición 83, se realizarán el domingo 11 de enero a las 7:00 P.M., hora de la Ciudad de México. La ceremonia de premios tiene una duración de 3 horas pero, si tomas en cuenta la alfombra roja, la acción comienza aproximadamente desde las 5:30 P.M.

Puedes ver la alfombra roja y la ceremonia en las plataformas de HBO.

Quiénes están nominados en los Golden Globes 2026

Entre las películas con más nominaciones a los Globos de Oro están "Una batalla tras otra", "Valor sentimental", "El agente secreto" y "Sinners". "Frankenstein", de Guillermo del Toro, tiene menciones por Mejor Película de Drama, Mejor Actor en Película de Drama (Oscar Isaac), Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi) y Mejor Director.

Puedes ver la lista completa de nominados en cine y televisión aquí. Hay algunas producciones que ya se perfilan para tener más triunfos en los Golden Globes, aquí enlistamos las predicciones .

