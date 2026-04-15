LEGO revela sets de Spider-Man: Brand New Day y filtra villano clave de la película

Si eres fan de los LEGO y sobre todo fan del Spider-Man de Tom Holland, traemos buenas noticias para ti. Los nuevos sets de Spider-Man: Brand New Day ya fueron revelados por LEGO y estarán disponibles a partir del 1 de junio de 2026. Esta revelación provocó que los fans se emocionaran más allá de las espectaculares piezas, pues podría incluir pistas sobre la película, como la aparición del villano Tombstone, confirmando indirectamente su presencia e importancia en la historia.

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¿Cuáles son los sets de LEGO de Spider-Man: Brand New Day confirmados y sus precios en México?

Estos son los tres sets confirmados para junio de 2026:

Spider-Man Prison Transport Chase

Este set incluye minifiguras de Spider-Man, Tarantula, Tombstone y un guardia. Tendría un precio aproximado de $850–$950 pesos mexicanos

|Crédito: LEGO / Marvel

Spider-Man vs Hulk Epic Clash

Este es uno de los sets más completos, pues cuenta con las figuras de Hulk, Scorpion, Boomerang y más. El precio de este estaría rondando los $1,500–$1,700 pesos mexicanos.

|Crédito: LEGO | Marvel

Spider-Man Buildable Figure

Este es uno de los sets más impresionantes y que seguramente se volverá uno de los favoritos de los más pequeños. Se trata de una figura articulada de 813 piezas con gran movilidad. El precio aproximado de este set es de $1,700–$1,900 pesos mexicanos.

|Crédito: LEGO | Marvel

El gran spoiler que pudo haber revelado LEGO con sus nuevos sets de Spider-Man

La inclusión de Tombstone en la película ha sido uno de los detalles más comentados del set, pues parece revelar la enorme importancia que podría tener este personaje dentro de la cinta. Pero la verdad es que no es para exagerar, pues Marvel aún tiene una lista larga de secretos en torno a la esperada película del Hombre Araña; por ejemplo, los detalles relacionados con el personaje de Sadie Sink.

Algo es definitivo: si eres fan de Marvel o coleccionista de LEGO, estos son sets que no pueden faltar en tu colección. ¿Cuál fue tu favorito?