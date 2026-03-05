¡Anota la fecha! Super Mario Bros: La película llega gratis a Azteca 7

Estas sí son buenas noticias. Super Mario Bros: La película, el éxito animado inspirado en el icónico videojuego de Nintendo y sus carismáticos personajes, se transmitirá completamente gratis por Azteca 7 el próximo 22 de marzo de 2026. Esta es la oportunidad perfecta para volver a disfrutar de una de las películas animadas más exitosas y divertidas y lo mejor de todo… Es que podrás hacerlo desde la comodidad de tu hogar.

La historia de Mario y Luigi antes de convertirse en leyendas

Si esta es la primera vez que verás la cinta, te recomendamos no perder la oportunidad de ver Super Mario Bros: La película, la cual fue estrenada en 2023, nos trae la historia del origen de los famosos hermanos Mario y Luigi, dos fontaneros de Brooklyn que intentan sacar adelante su propio negocio. Cumplir su sueño se vuelve algo complicado y su familia no ayuda, pues duda de sus habilidades para lograrlo. Sin embargo, todo cambia cuando ambos se ven involucrados en una inesperada aventura.

Cuándo ver Super Mario Bros: La película en Azteca 7 gratis

Si eres fan de los videojuegos de Mario, no puedes no disfrutar de esta aventura animada desde casa. Es por eso que Super Mario Bros: La película, llega completamente gratis a tu casa el 22 de marzo de 2026 a través de la señal de Azteca 7.

Un plan ideal para ver en familia

Super Mario Bros: La película fue uno de los fenómenos del cine animado más grandes de los últimos años. Este éxito se debe a la forma en la que transporta al público a un mundo lleno de nostalgia, referencias, humor y aventura. Así que prepara las palomitas, reúne a tu familia y no te pierdas esta gran historia, la cual llega muy pronto a nuestra programación. Quédate al pendiente para conocer la hora exacta en la que se transmitirá el filme.