Mario Bros 2: Revelan imágenes y detalles de The Super Mario Galaxy Movie

Durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025, los fans de Mario Bros. recibieron una de las noticias más emocionantes del año: el primer teaser de The Super Mario Galaxy Movie. La cinta, secuela directa del exitoso filme animado de 2023, se estrenará en abril de 2026 y promete expandir el universo del fontanero italiano de manera majestuosa y formidable.

El teaser mostró breves detalles, pero suficientes para impactar. El castillo, las tierras fantásticas del mundo de Mario, las criaturas y el espacio infinito, que confirma que el arco galáctico del videojuego es la fuente principal de inspiración.

El elenco original regresa para la nueva aventura

El director de Illumination destacó la estrecha colaboración con Nintendo para esta producción. Además, confirmó el regreso de gran parte del elenco original:



Chris Pratt como Mario

como Mario Anya Taylor-Joy como Peach

como Peach Charlie Day como Luigi

como Luigi Jack Black como Bowser

como Bowser Keegan-Michael Key como Toad

como Toad Kevin Michael Richardson en un papel clave

Con estos nombres, los fans pueden estar seguros de que la química y el carisma que hicieron brillar a la primera película estarán de vuelta.

Miyamoto supervisa cada detalle

La noticia se dio a conocer durante el Nintendo Direct de la mano de Shigeru Miyamoto, creador de Mario, apareció en el Direct usando una camiseta conmemorativa del 40 aniversario y compartió su emoción: “Amo profundamente este proyecto y estoy pendiente de su progreso cada día”, declaró.

Esta declaración refuerza la confianza de que la secuela mantendrá la calidad y el respeto por la franquicia que los fans esperan.

Expectativas para la trama y el impacto en Nintendo

Aunque aún no hay sinopsis oficial, el título ya sugiere que el filme profundizará en la aventura galáctica de los juegos de Super Mario Galaxy. Es probable que este filme traiga a escena a nuevos personajes como Rosalina, que son clave del juego Super Mario Galaxy.

