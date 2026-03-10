Super Mario Galaxy: de Donald Glover a Brie Larson, ¿quién es quién en la próxima película de Mario Bros.?

Estamos a unas semanas del gran estreno de “Super Mario Galaxy: La Película” y por fin tenemos el nombre de todos los personajes de esta nueva cinta que tiene a miles de fans emocionados.

¿Qué actores harán el doblaje de “Super Mario Galaxy: La Película”?

Es oficial, ha salido a la luz el tráiler final de “Super Mario Galaxy: La Película” y con él el nombre completo de todos los actores que doblaron la película. Donal Glover será la voz de Yoshi, Luis Guzman interpretará a Wart, Benny Safdie será Bowser Jr., Brie Larson será Rosalina, Kevin Michael Richardson dará voz a Kamek, Chris Pratt será el protagonista de esta cinta; Mario Bros, Anya Taylor-Joy será La Princesa Peach, Charlie Day será el hermano de Mario; Luigi, Jack Black será Bowser, Keegan-Michael Key dará voz a Toad e Issa Rae será la Abeja Reina.

¿De qué tratará “Super Mario Galaxy: La Película”?

La nueva cinta dirigida por Aaron James Horvath y Michael Christopher Jelenic, Super Mario Galaxy: La Película, inspirada por uno de los videojuegos más importantes, es la segunda parte de Super Mario Bros.: La película, estrenada en 2023. Esta nueva historia abordará las aventuras del famoso mecánico en un universo cósmico y galáctico, lleno de planetas y estrellas, esto está inspirado en el videojuego que se lanzó en 2007 en la consola de Wii. El conflicto de la historia se centra en el secuestro de la Princesa Peach. Por otra parte, esta nueva historia contará con la integración de nuevos personajes como Yoshi, el icónico dinosaurio antropomórfico verde, Bowser Jr, quien será el hijo de Bowser y figurará como antagonista, Wart, La abeja reina y Rosalina, está última tendrá una participación clave ya que será la guardiana del cosmos y protectora de los Lumas, su figura será maternal y muy importante en este nuevo universo.

¿Cuándo se estrenará “Super Mario Galaxy: La Película”?

Esta nueva película se estrenará el próximo 3 de abril de 2026 en salas de cine en México. Su llegada es una de las más esperadas ya que la primera cinta: Super Mario Bros.: La película, fue una de las más exitosas en 2023 pues recaudó mil 361 millones de dólares en todo el mundo y es considerada una de las películas animadas más exitosas en todo el mundo pues rompió récords en taquilla.