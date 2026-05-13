Swapped SUPERA a KPop Demon Hunters, se convierte en la película más vista en streaming

Actualmente el cine animado atraviesa uno de sus mejores momentos al revelarse que la nueva producción de streaming “Swapped” ha alcanzado un éxito rotundo y sus números lo demuestran tras revelarse que ha alcanzado 15.5. millones de visualizaciones durante su primer fin de semana de estreno las cuales la han posicionado como una de las películas animadas más vistas en plataforma en los últimos años.

La producción de Skydance Animation se ha colocado por encima de varios títulos animados que se han estrenado recientemente, asimismo, ha alcanzado récords históricos que la han llevado a superar Kpop Demon Hunters que había registrado 9.2 millones de visitas en su primera semana, números que llevaron a esta producción a consolidarse como uno de los fenómenos animados más comentados de lo que va en este 2026.

“Swapped,” the new animated movie starring Michael B. Jordan and Juno Temple, has broken a Netflix record with 38.7 million views from May 4–10 — the largest audience a Netflix animated movie has ever achieved in a seven-day period.https://t.co/uixEKxyNdX pic.twitter.com/KkSN53nGMs — Variety (@Variety) May 12, 2026

¿De qué trata Swapped?

La exitosa película se centra en la historia de Ollie una criatura del bosque e Ivy, un ave majestuosa, sin embargo, un hecho extraño provoca que intercambien cuerpos y en su tarea de volver a regresar a sí mismos atraviesan juntos por diferentes aventuras que los hacen conocerse más.

Este filme ha entrado entre los favoritos debido a que mezcla aventura, comedia y fantasía además de que da un mensaje importante que es la comprensión y empatía. Además, este proyecto ha resaltado por contar con las voces de Michael B. Jordan y Juno Temple.

This movie looks like it’s gonna be special. It looks beautiful. pic.twitter.com/2pRhzFXtz1 — Ayman ☭ (Backup account) (@GuyWhoRemains) April 2, 2026

¿Cuáles han sido los récords de Kpop Demon Hunters?

Antes de la llegada de Swapped, uno de los mayores éxitos de streaming fue Kpop Demon Hunters, una película inspirada en el K-pop, gracias a su trama e impacto global que tuvo fue acreedora a dos Oscar, durante la temporada de premios 2026, uno lo obtuvo por Mejor Película Animada y otro por Mejor Canción Original.

De igual modo, su banda sonora dominó Billboard y su icónico tema “Golden” llegó a colocarse como el número 1 del Billboard Hot 100. Asimismo, obtuvo un Disco Platino en Estados Unidos.